به گزارش خبرنگار مهر، محسن جاپلقی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خوانسار با اشاره به لزوم تعریف منابع مالی پایدار برای شهرداری خوانسار اظهار کرد: تمامی کدهای درآمدی شهرداری تحت نظر استانداری و در چارچوب قانون مصوب میشوند و هیچ منبعی خارج از این چارچوب امکان تعریف ندارد.
وی افزود: شهرداری خوانسار که از سال ۱۳۰۷ تأسیس شده و نزدیک به یک قرن قدمت دارد، تاکنون فاقد منبع درآمد پایدار بوده است. سال گذشته با تلاشهای شبانهروزی و بدون حتی یک ریال تخلف، توانستیم ۶۰ درصد افزایش بودجه را محقق کنیم، اما با این حال این دستاورد نیز به عنوان درآمد پایدار محسوب نمیشود.
تمرکز بر درآمد پایدار و مدیریت مالی شفاف
شهردار خوانسار با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای آینده تأکید کرد: یکی از منابع درآمدی پایدار که در دستور کار قرار گرفته، کارخانه آسفالت شهرداری است که از دو بعد برای ما اهمیت دارد؛ نخست تأمین نیازهای عمرانی شهرداری و دوم ایجاد منبعی مطمئن برای درآمد پایدار است.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت مالی شفاف در شهرداری خوانسار تصریح کرد: میتوانستیم مانند دورههای گذشته آسفالتریزی کنیم و پرداخت هزینهها را به آینده واگذار کنیم، اما این کار باعث ایجاد بدهیهای سنگین برای شهرداری میشد. مدیریت درست یعنی پیشبرد امور با حساب و کتاب میباشد.
وی یادآور شد: سال گذشته با تحقق ۶۰ درصد افزایش بودجه، توانستیم بخشی از بدهیهای باقیمانده از دورههای گذشته را پرداخت کنیم، هرچند هنوز بخشی از بدهیها باقی مانده است. شهرداریای که بودجه سالانه آن ۸۰ میلیارد تومان است، نمیتواند پس از تحقق بودجه، ۶۰ میلیارد تومان بدهی برجای بگذارد.
جاپلقی با تأکید بر شفافیت و صداقت در مدیریت شهری گفت: ما نه باغفروشی کردیم، نه تراکمفروشی و نه هیچ تخلفی داشتیم. این افزایش بودجه نتیجه تلاش روزانه حدود ۱۵ ساعت کاری و همراهی اعضای شورای شهر و لطف خدا بود.
طرحهای بلندمدت و فعالیتهای فرهنگی شهرداری
وی در خصوص منابع درآمد پایدار شهرداری خاطرنشان کرد: یکی از طرحهای ما کاشت صنوبر است. تاکنون ۲۶ هزار اصله درخت در بهشت فاطمه کاشته شده و با خرید پساب برای فاز دوم، قصد داریم این طرح را توسعه دهیم. هدف از این کار تجاریسازی و برداشت چوب است و پیشبینی میکنیم طی شش تا هفت سال آینده به درآمدی پایدار برای شهرداری تبدیل شود.
وی ادامه داد: ما امروز کاشتیم تا آیندگان از ثمرات آن بهرهمند شوند و شهرداری دیگر در شرایط بحرانی گذشته قرار نگیرد. هدف ما رسیدن به یک شهرداری مستقل، شفاف و بدون تخلف است.
شهردار خوانسار درباره برنامههای فرهنگی افزود: تمام فعالیتهای فرهنگی ما در این دوره دارای پیوست فرهنگی مشخص بود و سعی کردیم برنامهها هدفمند و در راستای وظایف عملیاتی و اجتماعی شهرداری تعریف شوند.
وی در خصوص شفافیت استخدامها گفت: سعی کردهایم روند جذب نیرو بر اساس شایستگی و عدالت باشد و افراد فاقد صلاحیت بدون رودربایستی کنار گذاشته شوند.
جاپلقی همچنین درباره انتشار اطلاعات مالی افزود: دفترچه بودجه و دفترچه عوارض سالانه بر اساس دستور استانداری در دسترس عموم قرار میگیرد و در آینده نیز روی سایت شهرداری منتشر خواهد شد.
شهردار خوانسار با اشاره به برگزاری جشنها و مناسبتها مانند «روز خوانسار» تأکید کرد: برگزاری این جشنها تنها در اختیار شهرداری نیست و نیازمند هماهنگی با فرمانداری، شورای فرهنگ عمومی و اداره فرهنگ و ارشاد است. بنابراین اگر مراسمی برگزار نشد، مردم آن را صرفاً از چشم شهرداری نبینند.
نظر شما