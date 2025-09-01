به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه اجلاس شانگهای چین خطاب به پوتین، گفت: همانطور که گفتید و مجلس مصوب کرده است، معاهده اوراسیا میتواند تعاملات اقتصادی و رشد اقتصادی بین ما را باز هم افزایش دهد.
وی افزود: شخصاً پیگیر توافقات نوشته شده هستم و در تلاش هستیم تمام موانعی را که بر سر راه ما وجود دارد، کنار گذاشته و از بین ببریم.
پزشکیان تاکید کرد: ارتباطات علمی و دانشگاهی میتواند هم از نظر فرهنگی ما را به یکدیگر نزدیکتر کند و هم به لحاظ علمی تجربیات ما میان دو کشور مبادله شود.
رئیس جمهور اظهار کرد: اینها همه بسترهای بسیار مناسبی برای گسترش روابط ماست و همانگونه که امروز هم در اجلاس همکاریهای اقتصادی شانگهای مشاهده کردیم و بحثهایی که در آن صورت گرفت، ما در تلاش هستیم تا یکجانبهگرایی را در منطقه از بین ببریم.
