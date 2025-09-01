  1. سیاست
در دیدار با پوتین؛

پزشکیان: به دنبال از بین بردن یکجانبه‌گرایی در منطقه هستیم

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه معاهده اوراسیا می‌تواند تعاملات اقتصادی بین ایران و روسیه را افزایش دهد، گفت: ما در تلاش هستیم تا یکجانبه‌گرایی را در منطقه از بین ببریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه اجلاس شانگهای چین خطاب به پوتین، گفت: همانطور که گفتید و مجلس مصوب کرده است، معاهده اوراسیا می‌تواند تعاملات اقتصادی و رشد اقتصادی بین ما را باز هم افزایش دهد.

وی افزود: شخصاً پیگیر توافقات نوشته شده هستم و در تلاش هستیم تمام موانعی را که بر سر راه ما وجود دارد، کنار گذاشته و از بین ببریم.

پزشکیان تاکید کرد: ارتباطات علمی و دانشگاهی می‌تواند هم از نظر فرهنگی ما را به یکدیگر نزدیکتر کند و هم به لحاظ علمی تجربیات ما میان دو کشور مبادله شود.

رئیس جمهور اظهار کرد: این‌ها همه بسترهای بسیار مناسبی برای گسترش روابط ماست و همانگونه که امروز هم در اجلاس همکاری‌های اقتصادی شانگهای مشاهده کردیم و بحث‌هایی که در آن صورت گرفت، ما در تلاش هستیم تا یکجانبه‌گرایی را در منطقه از بین ببریم.

