پیام تسلیت استاندار به‌مناسبت درگذشت پدر تئاتر آئینی بوشهر

بوشهر- استاندار بوشهر به‌مناسبت درگذشت استاد ایرج صغیری از پیشکسوتان و هنرمندان بنام نمایش استان و پدر تئاتر آئینی ایران پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تسلیت ارسلان زارع آمده است: خبر درگذشت مرحوم ایرج صغیری پیشکسوت گرانقدر تئاتر استان موجب تأثر و تألم شد.

این چهره فرهیخته هنری که دارنده نشان درجه یک هنری، پدر تئاتر آئینی ایران و از افتخارات هنرهای نمایشی استان بوشهر بودند، سال‌های زیادی از عمر شریف خود را برای احیای فرهنگ بومی و آئین‌های جنوب کشورمان ایران مصروف داشت و خالق آثاری از هنرهای نمایشی بود که در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده است.

اینجانب با آرزوی رحمت الهی برای مرحوم استاد صغیری، فقدان این هنرمند بنام، فرهیخته و دلسوز را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنری و فرهنگی استان و کشور تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم راه و سیره اخلاقی و هنری آن فقید سعید همواره مستدام باشد.

کد خبر 6576819

