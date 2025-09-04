  1. استانها
  2. بوشهر
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۳

صالحی امیری: ایرج صغیری با نیم‌قرن مجاهدت پاسدار گوهر نمایش ایرانی بود

بوشهر- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی گفت: ایرج صغیری با نیم‌قرن مجاهدت هنری، نه‌تنها پاسدار گوهر نمایش ایرانی، بلکه بنیان‌گذار جریان ماندگار تئاتر بومی بوشهر بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری در پیامی با ابراز اندوه عمیق از درگذشت استاد ایرج صغیری، این ضایعه را به خانواده فرهیخته وی، جامعه هنری کشور، شاگردان و دوستداران او و به‌ویژه مردم فرهنگ‌دوست بوشهر تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: استاد صغیری، عمر پربرکت خویش را در راه پاسداری از گوهر نمایش ایرانی و بازآفرینی جلوه‌های فرهنگ بومی جنوب سپری کرد. او با خلق آثار ماندگار و تربیت نسل تازه‌ای از هنرمندان، جایگاهی بی‌بدیل در ادبیات نمایشی ایران به‌ویژه بوشهر یافت. نام او که بیش از نیم‌قرن پیش با اجرای اثر تاریخی ابوذر در حسینیه ارشاد و در کنار دکتر علی شریعتی بر صحنه تئاتر ایران درخشید، برای همیشه در حافظه فرهنگی این سرزمین جاودانه خواهد ماند.

وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر اهمیت میراث هنری صغیری افزود: نمایش ارزشمند قلندرخونه که در اردیبهشت‌ماه سال جاری در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد به‌همراه مجموعه‌ای از آثار نمایشی و داستانی آن استاد فرهیخته، گواهی روشن بر عمق نگاه هنری و پیوند پایدار او با ریشه‌های فرهنگی، آئین‌ها و هویت مردم جنوب کشور است.

صالحی‌امیری در پایان پیام خود با طلب آمرزش و رحمت الهی برای روح آن هنرمند ماندگار و آرزوی صبر و شکیبایی برای بازماندگان، تأکید کرد: ایرج صغیری نه‌تنها سرمایه‌ای گرانسنگ برای بوشهر، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ تئاتر ایران است.

