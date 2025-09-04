به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری در پیامی با ابراز اندوه عمیق از درگذشت استاد ایرج صغیری، این ضایعه را به خانواده فرهیخته وی، جامعه هنری کشور، شاگردان و دوستداران او و بهویژه مردم فرهنگدوست بوشهر تسلیت گفت.
در این پیام آمده است: استاد صغیری، عمر پربرکت خویش را در راه پاسداری از گوهر نمایش ایرانی و بازآفرینی جلوههای فرهنگ بومی جنوب سپری کرد. او با خلق آثار ماندگار و تربیت نسل تازهای از هنرمندان، جایگاهی بیبدیل در ادبیات نمایشی ایران بهویژه بوشهر یافت. نام او که بیش از نیمقرن پیش با اجرای اثر تاریخی ابوذر در حسینیه ارشاد و در کنار دکتر علی شریعتی بر صحنه تئاتر ایران درخشید، برای همیشه در حافظه فرهنگی این سرزمین جاودانه خواهد ماند.
وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر اهمیت میراث هنری صغیری افزود: نمایش ارزشمند قلندرخونه که در اردیبهشتماه سال جاری در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد بههمراه مجموعهای از آثار نمایشی و داستانی آن استاد فرهیخته، گواهی روشن بر عمق نگاه هنری و پیوند پایدار او با ریشههای فرهنگی، آئینها و هویت مردم جنوب کشور است.
صالحیامیری در پایان پیام خود با طلب آمرزش و رحمت الهی برای روح آن هنرمند ماندگار و آرزوی صبر و شکیبایی برای بازماندگان، تأکید کرد: ایرج صغیری نهتنها سرمایهای گرانسنگ برای بوشهر، بلکه بخشی جداییناپذیر از تاریخ تئاتر ایران است.
