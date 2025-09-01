امام جمعه تبریز: واقعیات اقتصادی کشور را صادقانه به مردم بگویید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل بعدازظهر دوشنبه در دیدار با رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی گفت: به برکت این انقلاب، پیشرفت‌های مهمی در تمامی عرصه‌ها حاصل شده است. وضعیت اقتصادی امروز کشور در مقایسه با اوایل انقلاب به مراتب بهتر شده و نظام اسلامی زمینه را برای سرمایه‌گذاری و تولید ثروت فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه «تبیین شرایط اقتصادی کشور» از توصیه‌های مؤکد مقام معظم رهبری است، افزود: رهبر معظم انقلاب بر این نکته تأکید دارند که مسئولان و صاحبان تریبون باید واقعیات و داشته‌های کشور را صادقانه به مردم بیان کنند.

امام جمعه تبریز با اشاره به حمایت رهبری از دولت گفت: بهترین سرمایه دولت، پشتیبانی قاطع رهبر معظم انقلاب است. ایشان همچنین به مردم توصیه فرموده‌اند که قدردان تلاش‌های دولت بوده و در پیشبرد اقدامات، یاریگر آن باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با بیان مشکلات موجود در زمینه آب، برق و صادرات اظهار داشت: تبریز از دیرباز به تجارت شهرت داشته و بخش مهمی از مبادلات اقتصادی کشور را بر عهده داشته است. امروز نیز مردم پرتلاش و خیر این خطه در مسیر تولید و ایجاد ثروت فعال هستند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل با تأکید بر ولایتمداری و غیرت مردم ایران خاطرنشان کرد: مردم ما همواره پاسدار تمامیت ارضی کشور بوده‌اند و باوجود تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه و اخلال در انسجام ملی، همواره این توطئه‌ها را ناکام گذاشته‌اند.

وی در پایان، با یادآوری حماسه‌های مردم آذربایجان در جریانات اخیر گفت: در جریان ۱۲ روز دفاع مقدس، مردم آذربایجان با همدلی و همراهی مسئولان، در برابر دشمنان ایستادند و آنان را مأیوس و ناامید ساختند.