به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان محمدی شامگاه دوشنبه در نشست با مسئولان آموزش و پرورش استان مازندران از اجرای طرح شهید عجمیان خبر داد و افزود: هدف آن بهسازی و نوسازی بیش از ۱۱۰ هزار کلاس درس در سراسر کشور است و این طرح با مشارکت خیران، نهادها، گروه‌های جهادی و بسیج، فضاهای آموزشی را با تعمیرات، رنگ‌آمیزی و نوسازی به محیطی امن و استاندارد برای دانش‌آموزان تبدیل می‌کند.

وی ادامه داد: اجرای طرح شهید عجمیان تنها محدود به ساخت مدارس جدید نیست بلکه تمرکز اصلی ما بر تعمیرات، رنگ‌آمیزی و بازسازی فضاهای آموزشی موجود است تا محیطی امن، شاداب و مناسب برای یادگیری دانش‌آموزان فراهم کنیم.

رئیس سازمان نوسازی مدارس افزود: مشارکت گسترده مردم و خیران در این طرح بسیار ارزشمند است و بدون حضور آنها امکان پیشبرد این پروژه‌ها وجود نداشت. این همکاری‌ها به بهبود زیرساخت‌های آموزشی و ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان کمک شایانی می‌کند.

وی همچنین تصریح کرد: توجه ویژه به مناطق محروم و روستاها از اولویت‌های اصلی ما در طرح شهید عجمیان است تا عدالت آموزشی در تمامی نقاط کشور برقرار شود و همه دانش‌آموزان از شرایط تحصیلی مناسبی برخوردار شوند.

رئیس سازمان نوسازی تأکید کرد: این پروژه فرصتی برای همگرایی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است که با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و دولتی، به نوسازی و ارتقا فضاهای آموزشی می‌پردازند.

وی در پایان گفت: انتظار داریم تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از کلاس‌های فرسوده نوسازی شده و دانش‌آموزان در فضایی ایمن و استاندارد به تحصیل بپردازند که این امر نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش کشور خواهد داشت.

وی اعلام کرد: هم‌اکنون ۷ هزار و ۴۰۰ پروژه آموزشی با مشارکت ۶۰ هزار گروه مردمی و خیران در سراسر کشور در دست ساخت است و هدف‌گذاری شده تا ۵۰ درصد مدارس کشور تا پایان نهضت مدرسه‌سازی به سامانه هوشمندسازی مجهز شوند.

