به گزارش خبرنگار مهر حمیدرضا خان محمدی شامگاه شنبه درنشست مدیران آموزشی بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس اظهار کرد که دستیابی به عدالت آموزشی نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، خیران و مردم است.

وی گفت: رویکرد رئیس‌جمهور در تحقق عدالت آموزشی مبتنی بر به‌کارگیری ظرفیت‌های دولتی، مردمی و جهادی است و این همکاری گسترده می‌تواند روند اجرای طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی را تسریع کند.

وی افزود: قرارگاه سازندگی، سازمان نوسازی مدارس، آموزش و پرورش، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها، خیران و سایر نهادهای ذی‌ربط با همراهی یکدیگر می‌توانند زمینه را برای ارتقا کیفیت و سرعت مدرسه‌سازی فراهم کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان مردم، خیران و مسئولان سبب افزایش نشاط آموزشی و ارتقا کیفیت آموزش برای دانش‌آموزان شده است و افزود فراهم کردن محیطی مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان، تضمین‌کننده آینده بهتر آنان است.

خان‌محمدی با اشاره به نقش برجسته خیر نیک‌اندیش حاج رحیم قربانی در ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه روستای سینوا گفت: شور و شعف مردم و دانش‌آموزان در مراسم افتتاح این مدرسه بی‌نظیر بود و این موفقیت نمونه بارزی از تأثیر مثبت مشارکت مردمی در توسعه فضای آموزشی است.

وی در پایان از تلاش‌های خیران، مسئولان محلی و نمایندگان شهرستان تقدیر و ابراز امیدواری کرد که با استمرار این همکاری‌ها، سرانه و کیفیت فضاهای آموزشی استان مازندران به‌طور قابل‌توجهی ارتقا یابد.