به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی ارژنگ صبح سهشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان با تبریک سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)، ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه آموزش و پرورش استان، اظهار داشت: اقدامات خوبی در حوزه سازماندهی، ثبتنامها و توزیع کتب درسی انجام شده که باید در فرصت پیشرو تکمیل شود.
وی با اشاره به اهمیت زیرساختهای آموزشی، افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی، در برخی مناطق استان اقدامات قابل توجهی صورت گرفته، اما همچنان در برخی نقاط با نواقصی مواجه هستیم که نیازمند ورود جدی فرمانداران و برگزاری جلسات فوری برای رفع آنهاست.
ارژنگ با تأکید بر لزوم همکاری سایر دستگاهها، تصریح کرد: انتظار داریم همه نهادها در این فرصت محدود، به صورت شبانهروزی پای کار باشند تا موانع موجود در مسیر آمادهسازی مدارس رفع شود. بخشی از مشکلات مطرحشده در جلسه امروز، نشاندهنده وجود ناترازیهایی در حوزههایی نظیر تأمین آب مدارس است که باید با مدیریت صحیح، از بروز اختلال در روند آموزشی جلوگیری شود.
معاون سیاسی استاندار همچنین خواستار برگزاری جلسات تخصصی در حوزه حملونقل، ترافیک و سایر موضوعات مرتبط با بازگشایی مدارس شد و گفت: اگر در شهرستانها نیاز به برگزاری جلسات استانی وجود دارد، آمادگی داریم در کنار مدیران نواحی و فرمانداران، این موضوعات را تا حصول نتیجه پیگیری کنیم.
وی با اشاره به طرح توسعه فضای آموزشی، خاطرنشان کرد: اقدامات انجامشده فاصله زیادی با اهداف مدنظر ریاست جمهوری و استاندار محترم دارد. لذا مقرر شد جلسهای با محوریت معاونت عمرانی برگزار و هماهنگیهای لازم در این زمینه انجام شود.
ارژنگ در پایان با انتقاد از غیبت برخی فرمانداران در جلسات اخیر، اعلام کرد: لیست فرماندارانی که در جلسات حضور نداشتند تهیه شده و تذکرات کتبی و شفاهی به آنان داده خواهد شد. همچنین در خصوص سهم سه درصد عوارض شهرداریها برای آموزش و پرورش، مقرر شد ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف صورت گیرد و گزارش مکتوب از سوی شورای شهرستانها به استان ارائه شود.
