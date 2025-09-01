سیره امام حسن عسکری (ع) چراغ راه هدایت و تعالی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح دوشنبه شب در سخنرانی مراسم محوری بزرگداشت شهادت امام حسن عسکری (ع) در مسجد امام حسن عسکری (ع) برازجان به ابعاد مختلف زندگی امام حسن عسکری (ع) پرداخت و با تبیین ویژگیهای شخصیتی ایشان و شرایط سیاسی و اجتماعی دوران امامت آن حضرت گفت: امام حسن عسکری (ع) در شرایط بسیار سخت و پیچیده سیاسی و اجتماعی، مسئولیت حفظ و گسترش معارف شیعی را بر عهده داشتند.
امام جمعه دشتستان افزود: تلاشهای امام حسن عسکری (ع) برای تربیت یاران خاص و آمادهسازی جامعه شیعی برای دوران غیبت امام عصر (عج)، گواهی بر درایت و بصیرت بینظیر ایشان است.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت شناخت سیره امامان معصوم (ع) در زندگی امروز گفت: زندگی و سیره امامان معصوم (ع)، چراغ راهی برای هدایت و تعالی انسان است.
وی گفت: شناخت عمیق از رفتار و گفتار ایشان، نه تنها ما را به آموزههای دینی نزدیکتر میکند، بلکه راهگشای حل مشکلات اجتماعی و اخلاقی در جامعه امروز خواهد بود.
این مراسم معنوی با ذکر مصیبت اهل البیت (ع) پایان یافت و شرکتکنندگان با دلهایی سرشار از محبت و اندوه، یاد و نام امام یازدهم شیعیان را گرامی داشتند.
