بزرگداشت امام حسن عسکری؛ تابش نور امید و تجلی فرهنگ دینی در دل جوانان

خبرگزاری مهر، گروه استانها: سالروز ولادت یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام حسن عسکری (ع)، فرصتی مغتنم برای بازخوانی سیره، فضایل اخلاقی و نقش برجسته ایشان در تحکیم مبانی تشیع است.
امام حسن عسکری (ع) در دورهای پرچالش و تحت فشار حکومت عباسی، با تربیت شاگردان برجسته و هدایت جامعه، زمینه استمرار امامت و تداوم هدایت شیعیان را فراهم کردند و در تثبیت جایگاه اهل بیت (ع) نقش برجستهای داشتند.
ولادت این امام همام، یادآور ارزشهای اخلاقی، معنوی و اجتماعی است و برگزاری برنامه های دینی به این مناسبت، علاوه بر ایجاد شور و نشاط در جامعه، فرصتی برای ترویج آموزههای اسلامی و انتقال فرهنگ دینی به نسلهای جدید فراهم میکند و حضور کودکان و نوجوانان در این آیینها نیز موجب آشنایی آنان با فضایل ائمه و نهادینه شدن اصول اخلاقی و دینی در جامعه میشود.
تولی و تبری؛ درس زندگی امام یازدهم برای شیعیان امروز
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: پایبندی به اصل تولی و تبری از انتظارات مهم امام از شیعیان است تا محبت و بیزاری خود را نسبت به اهل ایمان و طاغوتیان آشکار کنند.
حجتالاسلام محمد احمدی افزود: یکی از مهمترین نقشهای امام حسن عسکری (ع) در تاریخ اسلام، تحکیم جایگاه امامت و تثبیت مبانی تشیع بود زیرا ایشان در دورانی زندگی کردند که فشارهای سیاسی و محدودیتهای شدید حکومت عباسیان بر شیعیان حاکم بود، اما با تربیت شاگردان برجسته و هدایت جامعه، مسیر امامت را برای دوران غیبت امام عصر (عج) آماده ساختند.
وی افزود: بزرگداشت مناسبتهای مذهبی همچون ولادت ائمه اطهار فرصتی برای بازخوانی سیره و اندیشههای آن بزرگواران است و برگزاری جشنها باید با حفظ شئونات دینی و در چارچوب فرهنگ اسلامی انجام شود تا هم نشاط اجتماعی ایجاد کند و هم به تقویت ایمان دینی و جذب کودکان و جوانان در جامعه منجر شود.
حجت الاسلام احمدی با اشاره به لزوم مشارکت نسل جدید در این آیینها گفت: حضور کودکان و نوجوانان در جشنها علاوه بر ایجاد فضای شاد، موجب نهادینه شدن ارزشهای اسلامی در ذهن و دل آنان میشود و این بهترین شیوه برای انتقال فرهنگ دینی به آیندهسازان جامعه است.
وی درباره فضایل اخلاقی امام حسن عسکری (ع) نیز بیان کرد: حتی دشمنان آن حضرت اعتراف کردهاند که ایشان روزها را به روزهداری و شبها را به عبادت و قیام میپرداختند و جز بندگی خداوند کاری نداشتند و مبارزه مستمر با جریانهای انحرافی، طاغوت، منافقان و مستکبران از ویژگیهای برجسته زندگی ایشان بود. امام عسکری (ع) با تأکید بر تولی و تبری، راه مبارزه را برای شیعیان ترسیم کردند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات ادامه داد: امروز نیز پایبندی به اصل تولی و تبری از انتظارات مهم امام از شیعیان است، در شرایطی که جبهه باطل با تمام توان در برابر جبهه حق صفآرایی کرده، مسلمانان وظیفه دارند بیزاری خود را از طاغوتیان آشکار کنند و محبت خویش را نسبت به اهل ایمان ابراز نمایند.
وی تصریح کرد: مسلمانان جهان میتوانند با قرار گرفتن در طرف درست تاریخ و حمایت از جبهه مقاومت و ملتهای مظلوم بهویژه مردم غزه و لبنان، راه امام حسن عسکری (ع) را ادامه دهند و به ایشان اقتدا کنند.
امام حسن عسکری (ع) الگویی درخشان از صبر، علم، تقوا و مبارزه در راه حق بودند
کارشناس مذهبی و امام جماعت روستای خلیفه کندی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز هشتم ربیع الثانی ولادت امامی است که در دوران کوتاه اما پربرکت حیات خویش، در یکی از سختترین دورههای تاریخ اسلام، مسئولیت خطیر هدایت امت و آمادهسازی جامعه برای دوران غیبت فرزند گرامیشان، حضرت مهدی (عج)، را بر عهده داشتند.
حجتالاسلام سیدمحمدحسین فتحی افزود: امام حسن عسکری (ع) با وجود تمام فشارها و محدودیتهای شدید از سوی حکومت عباسی، از طریق نمایندگان و نامهها، چراغ هدایت را برای شیعیان روشن نگاه داشتند و با حکمت و صلابت، از کیان اسلام و تشیع پاسداری کردند و ایشان، "زکی" (پاکیزه)، الگویی درخشان از صبر، علم، تقوا و مبارزه در راه حق بودند.
حجتالاسلام فتحی تصریح کرد: این میلاد فرخنده علاوه بر شادی معنوی، فرصتی برای بازشناسی نقش تربیتی و هدایتگری امام عسکری (ع) در حفظ وحدت و هویت شیعیان است و امروز نیز پیروی از سیره این امام بزرگوار، ما را در مسیر تقوا، صبر و پایداری در برابر چالشهای جامعه هدایت میکند.
وی ادامه داد: از جمله ویژگیهای برجسته حضرت امام حسن عسکری (ع)، نگاه عمیق به آینده و اهتمام به آمادهسازی جامعه برای ظهور حضرت ولی عصر (عج) است که این الگو، به ویژه برای جوانان، درسهای ارزشمندی در زمینه امید، مسئولیتپذیری و پایداری در مسیر حق دارد.
این کارشناس مذهبی گفت: دعای ما آن است که همگان، به ویژه شیعیان، در مسیر آموزههای امام حسن عسکری (ع) گام بردارند و با استمرار ایمان و عمل صالح، زمینه ظهور فرزند برومند ایشان، حضرت ولی عصر (عج)، را فراهم سازند.
تربیت دینی کودکان، مهمترین سرمایهگذاری فرهنگی و اجتماعی است
کارشناس مذهبی و فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت ولادت امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: ولادت امام یازدهم فرصتی بینظیر برای آشنا کردن کودکان با آموزههای دینی و اخلاقی ائمه اطهار است و شناخت شخصیت و سیره امام حسن عسکری (ع) به کودکان کمک میکند تا ارزشهای دینی، اخلاقی و اجتماعی را از سنین پایین در ذهن و دل خود نهادینه کنند.
حجتالاسلام سید احمد غفاری گفت: امام عسکری (ع) با تاکید بر تقوا، عبادت و توجه به آموزههای دینی، الگوی کاملی برای هدایت جامعه فراهم کردند و آشنایی کودکان با این آموزهها، نه تنها ایمان آنان را تقویت میکند، بلکه علاقه آنان به زندگی دینی و رفتار اخلاقمدارانه را در آینده افزایش میدهد.
وی ادامه داد: تربیت دینی کودکان، مهمترین سرمایهگذاری فرهنگی و اجتماعی است، وقتی کودکان از همان سنین ابتدایی با مفاهیم امامت، ولایتمداری و رعایت ارزشهای اخلاقی آشنا شوند به طور حتم در آینده جامعهای با باورهای مستحکم و مقاوم در برابر تهاجم فرهنگی خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: آمادهسازی نسل آینده برای امامت حضرت ولی عصر (عج) نیازمند آموزش و آگاهیبخشی به کودکان و نوجوانان است و کودکان امروز، رهبران و پیشگامان معنوی فردا هستند و شناخت آموزههای امام حسن عسکری (ع) در این مسیر نقش حیاتی دارد.
حجتالاسلام غفاری تصریح کرد: وظیفه والدین، معلمان و مربیان دینی این است که با برنامهریزی منظم و ایجاد فضای جذاب آموزشی، آموزههای دینی را به کودکان منتقل کنند و استفاده از داستانها، قصههای تاریخی و مثالهای عملی از زندگی ائمه، بهترین شیوه برای درک مفاهیم اخلاقی و دینی است.
وی گفت: بزرگداشت ولادت امام حسن عسکری (ع) تنها یک مراسم نیست، بلکه فرصتی برای نهادینه کردن تربیت دینی در نسل آینده و آمادهسازی آنان برای ایفای مسئولیتهای دینی و انسانی است و هر گامی که امروز برای آشنایی کودکان با آموزههای دینی برداشته شود، سرمایهای ماندگار برای فردا و جامعه خواهد بود.
