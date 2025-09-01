https://mehrnews.com/x38VgS ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۱ کد خبر 6576969 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۱ برگزاری جشن آغاز امامت امام زمان(عج) در ایرانشهر ایرانشهر - جشن آغاز امامت امام زمان (عج) توسط جمعی از شیعیان شهرستان ایرانشهر برگزار شد. دریافت 22 MB کد خبر 6576969 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ بیعت با امام زمان(ع) در مسجد مقدس جمکران طنین نوای ای لشکر صاحب زمان(عج) در مسجد جمکران آغاز امامت مهدوی؛ عهدی که تاریخ را به آینده پیوند میزند برچسبها ایرانشهر ظهور امام زمان امامت
نظر شما