  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۱

برگزاری جشن آغاز امامت امام زمان(عج) در ایرانشهر

ایرانشهر - جشن آغاز امامت امام زمان (عج) توسط جمعی از شیعیان شهرستان ایرانشهر برگزار شد.

