  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۱

برنامه‌ریزی برای استفاده از آب‌های نامتعارف در خرمشهر

برنامه‌ریزی برای استفاده از آب‌های نامتعارف در خرمشهر

خرمشهر - فرماندار خرمشهر بر لزوم استفاده از آب‌های نامتعارف در صنایع و صرفه‌جویی در مصرف آب شرب تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم در این زمینه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه‌ای با موضوع استفاده از آب‌های نامتعارف عصر امروز دوشنبه با حضور شاهین هاشمی، فرماندار خرمشهر و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد.

شاهین هاشمی در این جلسه اظهار کرد: استفاده از آب‌های نامتعارف در صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است و سیاست کلی نظام و دولت بر صرفه‌جویی در مصرف آب شرب متمرکز است.

وی با تأکید بر تعهد دولت به تأمین آب شرب شهروندان، افزود: این موضوع از اولویت‌های اصلی دولت است و اهتمام ویژه‌ای برای تحقق آن وجود دارد.

فرماندار خرمشهر با اشاره به قانون برنامه پنج‌ساله هفتم بیان کرد: بر اساس این قانون، شرکت‌های کشت‌وصنعت و اشخاص حقوقی موظف‌اند تا دو سال آینده برنامه‌ریزی لازم برای استفاده از آب‌های نامتعارف را انجام دهند.

وی همچنین از پیشرفت احداث تصفیه‌خانه فاضلاب خرمشهر خبر داد و گفت: این تصفیه‌خانه نقش کلیدی در تأمین آب‌های نامتعارف برای صنایع خواهد داشت.

هاشمی به شرکت‌های فعال در شهرک صنعتی خرمشهر توصیه کرد که از هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای جایگزینی آب شرب با آب‌های نامتعارف را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی و چالش کم‌آبی، بر ضرورت مدیریت منابع آبی تأکید کرد و افزود: آب‌های نامتعارف می‌توانند در بخش‌های شیلات، کشاورزی و منابع طبیعی مورد استفاده قرار گیرند.

کد خبر 6584151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها