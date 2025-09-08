به گزارش خبرنگار مهر، جلسه‌ای با موضوع استفاده از آب‌های نامتعارف عصر امروز دوشنبه با حضور شاهین هاشمی، فرماندار خرمشهر و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد.

شاهین هاشمی در این جلسه اظهار کرد: استفاده از آب‌های نامتعارف در صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است و سیاست کلی نظام و دولت بر صرفه‌جویی در مصرف آب شرب متمرکز است.

وی با تأکید بر تعهد دولت به تأمین آب شرب شهروندان، افزود: این موضوع از اولویت‌های اصلی دولت است و اهتمام ویژه‌ای برای تحقق آن وجود دارد.

فرماندار خرمشهر با اشاره به قانون برنامه پنج‌ساله هفتم بیان کرد: بر اساس این قانون، شرکت‌های کشت‌وصنعت و اشخاص حقوقی موظف‌اند تا دو سال آینده برنامه‌ریزی لازم برای استفاده از آب‌های نامتعارف را انجام دهند.

وی همچنین از پیشرفت احداث تصفیه‌خانه فاضلاب خرمشهر خبر داد و گفت: این تصفیه‌خانه نقش کلیدی در تأمین آب‌های نامتعارف برای صنایع خواهد داشت.

هاشمی به شرکت‌های فعال در شهرک صنعتی خرمشهر توصیه کرد که از هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای جایگزینی آب شرب با آب‌های نامتعارف را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی و چالش کم‌آبی، بر ضرورت مدیریت منابع آبی تأکید کرد و افزود: آب‌های نامتعارف می‌توانند در بخش‌های شیلات، کشاورزی و منابع طبیعی مورد استفاده قرار گیرند.