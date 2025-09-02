  1. سلامت
تبلیغات گسترده محصولات غذایی مضر در رسانه ملی

رئیس سازمان غذا و دارو، نسبت به تبلیغات گسترده محصولات غذایی مضر برای سلامت جامعه در رسانه ملی، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، با اشاره به اجرای طرح چراغ راهنمای تغذیه، گفت: این طرح با هدف افزایش آگاهی عمومی و کمک به انتخاب سالم‌تر محصولات غذایی اجرا شده، اما تبلیغات گسترده کالاهای دارای نشان قرمز، به ویژه در رسانه ملی، مصرف این محصولات را بیشتر کرده و سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: طرح چراغ راهنمای تغذیه برای محصولات غذایی نشانگرهایی با سه رنگ سبز، زرد و قرمز ایجاد می‌کند. رنگ سبز به معنی سطح کم قند، نمک و چربی؛ رنگ زرد نشان دهنده میزان متوسط و رنگ قرمز بیانگر میزان بالای قند، نمک یا چربی است.

پیرصالحی ادامه داد: هدف اصلی این طرح، کمک به مصرف‌کنندگان برای انتخاب گزینه‌های سالم و کاهش مصرف محصولات پرخطر است.

وی افزود: محصولات با نشان قرمز به دلیل میزان بالای قند، نمک یا چربی، ریسک بالای سلامت دارند و مصرف آنها باید کنترل و کاهش یابد. با این حال، تبلیغات گسترده و مکرر باعث افزایش تقاضای مصرف این محصولات شده و الگوی تغذیه جمعیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اهمیت مکانیزم‌های کنترلی و سیاست‌های بازدارنده، گفت: اعمال مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان، محدودیت‌های تبلیغاتی و نظارت دقیق بر سطح عرضه، از ابزارهای کلیدی برای کاهش مصرف این محصولات و حمایت از سلامت عمومی به شمار می‌روند. با این حال، منابع مالی حاصل از مالیات‌ها تاکنون به شکل کامل به بخش سلامت تخصیص نیافته است.

وی افزود: این موضوع به عنوان یکی از محورهای اصلی در شورای سلامت غذایی کشور پیگیری خواهد شد تا با هماهنگی بین دستگاه‌ها و اصلاح قوانین، سازوکارهای اجرایی برای کنترل تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان تقویت شود.

