تبلیغات گسترده محصولات غذایی مضر در رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، با اشاره به اجرای طرح چراغ راهنمای تغذیه، گفت: این طرح با هدف افزایش آگاهی عمومی و کمک به انتخاب سالم‌تر محصولات غذایی اجرا شده، اما تبلیغات گسترده کالاهای دارای نشان قرمز، به ویژه در رسانه ملی، مصرف این محصولات را بیشتر کرده و سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: طرح چراغ راهنمای تغذیه برای محصولات غذایی نشانگرهایی با سه رنگ سبز، زرد و قرمز ایجاد می‌کند. رنگ سبز به معنی سطح کم قند، نمک و چربی؛ رنگ زرد نشان دهنده میزان متوسط و رنگ قرمز بیانگر میزان بالای قند، نمک یا چربی است.

پیرصالحی ادامه داد: هدف اصلی این طرح، کمک به مصرف‌کنندگان برای انتخاب گزینه‌های سالم و کاهش مصرف محصولات پرخطر است.

وی افزود: محصولات با نشان قرمز به دلیل میزان بالای قند، نمک یا چربی، ریسک بالای سلامت دارند و مصرف آنها باید کنترل و کاهش یابد. با این حال، تبلیغات گسترده و مکرر باعث افزایش تقاضای مصرف این محصولات شده و الگوی تغذیه جمعیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اهمیت مکانیزم‌های کنترلی و سیاست‌های بازدارنده، گفت: اعمال مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان، محدودیت‌های تبلیغاتی و نظارت دقیق بر سطح عرضه، از ابزارهای کلیدی برای کاهش مصرف این محصولات و حمایت از سلامت عمومی به شمار می‌روند. با این حال، منابع مالی حاصل از مالیات‌ها تاکنون به شکل کامل به بخش سلامت تخصیص نیافته است.

وی افزود: این موضوع به عنوان یکی از محورهای اصلی در شورای سلامت غذایی کشور پیگیری خواهد شد تا با هماهنگی بین دستگاه‌ها و اصلاح قوانین، سازوکارهای اجرایی برای کنترل تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان تقویت شود.