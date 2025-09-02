  1. استانها
  2. فارس
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۳

اردوی ۳ روزه تیم ملی هندبال نوجوانان در شیراز برگزار شد

شیراز- تیم ملی هندبال نوجوانان ایران برای حضور در نخستین دوره رقابت‌های هندبال زیر ۱۷ سال آسیا، اردوی ۳ روزه‌ای در شیراز برپا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال نوجوانان پسر ایران با هدف آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های آسیایی، از روز ۷ شهریور در شهر شیراز آغاز شد و تا ۱۰ شهریور ادامه داشت.

این اردو به میزبانی هیأت هندبال استان فارس برگزار شد.

در جریان این اردو، معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان فارس به همراه رئیس و دبیر هیأت هندبال استان از تمرینات تیم ملی بازدید کردند و ضمن گفت‌وگو با کادر فنی، روند آماده‌سازی ملی‌پوشان را مورد بررسی قرار دادند.

عرشیا جاویدی و محمدرضا همتی، دو هندبالیست نوجوان از استان فارس، در این اردو حضور داشته و در کنار سایر ملی‌پوشان تمرینات تخصصی را دنبال کردند.

برگزاری این اردو در شیراز، فرصت مناسبی برای ارتقای سطح فنی تیم ملی نوجوانان و تقویت جایگاه هندبال فارس در سطح ملی فراهم کرد.

