اردوی ۳ روزه تیم ملی هندبال نوجوانان در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال نوجوانان پسر ایران با هدف آمادهسازی برای حضور در رقابتهای آسیایی، از روز ۷ شهریور در شهر شیراز آغاز شد و تا ۱۰ شهریور ادامه داشت.
این اردو به میزبانی هیأت هندبال استان فارس برگزار شد.
در جریان این اردو، معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان فارس به همراه رئیس و دبیر هیأت هندبال استان از تمرینات تیم ملی بازدید کردند و ضمن گفتوگو با کادر فنی، روند آمادهسازی ملیپوشان را مورد بررسی قرار دادند.
عرشیا جاویدی و محمدرضا همتی، دو هندبالیست نوجوان از استان فارس، در این اردو حضور داشته و در کنار سایر ملیپوشان تمرینات تخصصی را دنبال کردند.
برگزاری این اردو در شیراز، فرصت مناسبی برای ارتقای سطح فنی تیم ملی نوجوانان و تقویت جایگاه هندبال فارس در سطح ملی فراهم کرد.
