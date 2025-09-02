بیش از نیمی از گندم کردستان توسط مراکز خصوصی خریداری شد

مجتبی سعیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۴۴۵ هزار تن گندم، معادل ۵۵ درصد از کل گندم خریداری شده در استان، توسط تشکلها و مراکز خرید تعاونی خریداری شده است.
وی افزود: از این میزان، ۳۳۵ هزار تن حمل شده و ۱۱۰ هزار تن نیز در مراکز خرید موجود است که عملیات انتقال آن ادامه دارد.
سرپرست تعاون روستایی کردستان با اشاره به افتتاح ۹ طرح کشاورزی در هفته دولت بیان کرد: این طرحها شامل دو سیلو، تجهیز دو مرکز فناوری بذر در بیجار، یک روستابازار و چند مرکز خرید گندم بوده است.
سعیدی میزان سرمایهگذاری در این پروژهها را بیش از ۹۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با بهرهبرداری از این طرحها برای حدود ۲۷ تا ۲۸ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.
وی یادآور شد: خرید تضمینی گندم در استان از ابتدای تیرماه آغاز شده و طبق برنامهریزیها تا ۱۵ شهریورماه ادامه خواهد داشت و مراکز خرید همچنان آماده خدمترسانی به کشاورزان هستند.
