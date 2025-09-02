  1. استانها
  2. کردستان
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۷

بیش از نیمی از گندم کردستان توسط مراکز خصوصی خریداری شد

بیش از نیمی از گندم کردستان توسط مراکز خصوصی خریداری شد

سنندج- سرپرست تعاون روستایی کردستان گفت: تاکنون بیش از ۴۴۵ هزار تن گندم معادل ۵۵ درصد از کل خرید این محصول در استان، توسط مراکز و سیلوهای بخش خصوصی خریداری شده است.

مجتبی سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۴۴۵ هزار تن گندم، معادل ۵۵ درصد از کل گندم خریداری شده در استان، توسط تشکل‌ها و مراکز خرید تعاونی خریداری شده است.

وی افزود: از این میزان، ۳۳۵ هزار تن حمل شده و ۱۱۰ هزار تن نیز در مراکز خرید موجود است که عملیات انتقال آن ادامه دارد.

سرپرست تعاون روستایی کردستان با اشاره به افتتاح ۹ طرح کشاورزی در هفته دولت بیان کرد: این طرح‌ها شامل دو سیلو، تجهیز دو مرکز فناوری بذر در بیجار، یک روستابازار و چند مرکز خرید گندم بوده است.

سعیدی میزان سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها را بیش از ۹۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها برای حدود ۲۷ تا ۲۸ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

وی یادآور شد: خرید تضمینی گندم در استان از ابتدای تیرماه آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها تا ۱۵ شهریورماه ادامه خواهد داشت و مراکز خرید همچنان آماده خدمت‌رسانی به کشاورزان هستند.

کد خبر 6577064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها