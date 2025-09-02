  1. دانش و فناوری
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

حمله هکری «سلت تایفون» به ترافیک اینترنت در سراسر جهان

نهادهای اطلاعاتی بین‌المللی هشدار فوری درباره کمپین سایبری «سلت تایفون» صادر کرده‌اند که توسط هکرهای حمایت‌شده از سوی دولت چین اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، آژانس امنیت سایبری و زیرساخت‌های آمریکا (CISA) در بیانیه‌ای مشترک با دیگر سازمان‌ها، تهدید ناشی از هکرهای «سلت تایفون» را بحرانی ملی در حوزه دفاعی معرفی کرده اند که زیرساخت‌های حیاتی و اصلی مرتبط با ترافیک جهانی اینترنت را هدف قرار داده است.

کارشناسان معتقدند کمپین سلت تایفون به شبکه‌های حساس مخابراتی برای اهداف جاسوسی سایبری و ایجاد اختلال نفوذ کرده است و همچنین احتمال دارد پیمانکاران دفاعی نیز در معرض خطر قرار داشته باشند.

در این پیام هشدار آمده است: عاملان تهدید سایبری تحت حمایت دولت جمهوری خلق چین (PRC) شبکه‌های سراسر جهان را از جمله شبکه‌های مخابراتی، دولتی، حمل و نقل، اقامتی و زیرساخت‌های نظامی را هدف قرار داده اند.

سازمان‌هایی که این هشدار را صادر کرده اند به شدت از مدافعان شبکه به دنبال فعالیت‌های مخرب بگردند.

مرکز امنیت سایبری ملی انگلیس، سرویس اطلاعات فدرال آلمان و دفتر ملی سایبری ژاپن در صدور این هشدار همکاری کرده اند. گروه هکری سلت تایفون حداقل از سال ۲۰۱۹ میلادی فعال است و حدود ۲۰۰ شرکت در ۸۰ کشور را هدف گرفته است.

از جمله حملات قابل توجه آنها یک کمپین علیه شرکت های مخابراتی آمریکا در سال ۲۰۲۴ میلاد است. اف بی آی در آوریل سال جاری میلادی جایزه ای ۱۰ میلیون دلاری برای هرگونه اطلاعات درباره افراد مرتبط با این گروه اعلام کرد.

