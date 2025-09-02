تولید ستون فقرات اقتدار اقتصادی است؛ اشاره به چالش های بازار عناب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالهی، نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صبح سه شنبه در نخستین جشنواره استانی عناب اظهار کرد: تعاون و همکاری یکی از ارزش‌های محوری در تعالیم اسلامی است که بارها در آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت (ع) مورد تأکید قرار گرفته و می‌تواند بخش مهمی از مشکلات کشاورزان، باغداران و دامداران که ولی‌نعمتان جامعه هستند را برطرف سازد.

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: تعاون گاه در قالب آگاهی‌بخشی و آموزش، گاه در اصلاح شیوه‌های سنتی، گاه در سرمایه‌گذاری و حتی در برگزاری چنین جشنواره‌هایی بروز پیدا می‌کند.

عبدالهی گفت: در واقع، تعاون در همه عرصه‌های زندگی اثرگذار است، اما در سه عرصه مهم علم، جهاد و تلاش جایگاه ویژه‌ای دارد؛ همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «سه صدا به خداوند نزدیک است؛ صدای عالمان، صدای مجاهدان و صدای تلاشگران». این سه رکن، بنیان و اساس هر جامعه سربلند و پیشرفته‌ای را تشکیل می‌دهند.

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه ستون فقرات اقتدار اقتصادی کشور تولید داخلی است، گفت: کشوری که خواستار امنیت غذایی و اقتصادی پایدار است باید با مدیریت جهادی و روحیه تعاون بتواند بر چالش‌های خود غلبه کند.

وی افزود: بدون تردید، اقتصاد قوی و مقاوم یکی از مهم‌ترین ارکان اقتدار ملی به شمار می‌آید.

عبدالهی با اشاره به جایگاه خراسان جنوبی در تولید عناب تصریح کرد: این استان به عنوان پایتخت عناب شناخته می‌شود و نقش مهمی در تأمین معیشت کشاورزان و رونق اقتصادی منطقه دارد.

نماینده ولی فقیه در جهادکشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: برگزاری جشنواره‌های تخصصی می‌تواند مسیر توسعه این محصول را هموار کرده و بسیاری از چالش‌های پیش‌روی کشاورزان را کاهش دهد.

وی مهم‌ترین این چالش‌ها را بازار ناپایدار، نبود خریداران ثابت، ضعف در بازاریابی و معرفی محصول در سطح ملی و بین‌المللی عنوان کرد و گفت: متأسفانه تاکنون مصرف عناب بیشتر به‌صورت خشکبار یا به‌عنوان افزودنی در دمنوش‌ها محدود شده است، در حالی‌که این محصول ارزشمند و شفابخش ظرفیت‌های فراوانی برای فرآوری و صادرات دارد.

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: نگاه به عناب باید تغییر کند و این محصول باید در بازارهای داخلی بهتر معرفی شود و برای صادرات به کشورهای دیگر نیز برنامه‌ریزی گردد. جشنواره‌ها و نشست‌های تخصصی بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت‌های عناب به شمار می‌روند.

وی در پایان برگزاری نخستین جشنواره استانی عناب را گامی ارزشمند دانست و افزود: این جشنواره می‌تواند نقطه آغاز مسیر توسعه بازار داخلی و خارجی عناب باشد و زمینه را برای رونق تولید، افزایش اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی در استان فراهم کند.