عناب خراسان جنوبی در آستانه جهش صادراتی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی معتمد، معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی خراسان جنوبی صبح سه شنبه در نخستین جشنواره استانی عناب با اشاره به اهمیت این محصول اظهار کرد: عناب یکی از محصولات راهبردی استان است که تاکنون معرفی مناسبی در بازارهای جهانی نداشته و مصرف آن عمدتاً به صورت داخلی و به شکل آجیلی بوده است.

معاون فنی و بازرگانی تعاون استانی خراسان جنوبی افزود: برخی مشتقات عناب به‌صورت محدود در استان تولید شده اما به دلیل کمبود تولید و نبود بازاریابی گسترده، نتوانسته به ذائقه مصرف‌کنندگان ملی و بین‌المللی راه پیدا کند.

معتمد با تأکید بر لزوم ایجاد صنایع تبدیلی مادر گفت: صنایع تبدیلی این مزیت را دارند که بخش نامرغوب محصول را به کالای با ارزش صادراتی تبدیل کنند.

وی ادامه داد: ظرفیت تولید بیش از هزار تن عناب در استان وجود دارد و بازارهای بین‌المللی از جمله ترکیه، روسیه، اروپا، پاکستان، کانادا و نیوزیلند آماده جذب این محصول هستند.

وی در ادامه خبر داد: در راستای معرفی این محصول به بازارهای جهانی، نمونه‌های آزمایشی عناب به ترکیه و روسیه ارسال خواهد شد تا توانمندی‌های صادراتی استان به نمایش گذاشته شود.

معتمد همچنین با اشاره به تجربه موفق زعفران در بورس کالا بیان کرد: ورود محصولاتی چون عناب و زرشک به بورس می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت قیمت و توسعه بازار باشد.

وی با اشاره به طرح «روستا بازار» دولت در قالب برنامه هفتم توسعه افزود: هدف اصلی این طرح، کاهش فاصله قیمتی مزرعه تا بازار و حمایت عملی از کشاورزان است.

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی خراسان جنوبی یادآور شد؛ تاکنون ۶۵ روستا بازار افتتاح شده و تا پایان سال ۵۰۰ روستا بازار به بهره‌برداری خواهد رسید که تحقق آن نیازمند همراهی بخش خصوصی و تعاونی‌های مردمی است.