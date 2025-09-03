اطلاعیه قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود آب در مخازن اصلی کلانشهر تبریز و در راستای مدیریت مصرف و توزیع عادلانه آب این شرکت در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۲ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب خیابان‌های ارتش جنوبی، طالقانی، شریعتی جنوبی، بارون آواک، آزادی (حد فاصل تقاطع ارتش تا شریعتی)، پاستور، صائب، ۱۷ شهریور، لاله زار، قطران جنوبی، امیر کبیر و کار پیشه، اول ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف، بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی، باشد بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.