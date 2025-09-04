اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در برخی مناطق تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود شدید آب در مخازن کلانشهر تبریز به اطلاع ساکنین محترم واقع در ضلع غربی و شرقی جاده ائل گلی، سهند، ویلاشهر، فردوس، گلشهر، پرواز، سینا، کوی ولیعصر، ولیعصر جنوبی و زعفرانیه می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۳ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از مشترکین محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.