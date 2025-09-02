  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

پیام تسلیت دانشگاه تهران در پی درگذشت استاد بهمن یزدی صمدی

پیام تسلیت دانشگاه تهران در پی درگذشت استاد بهمن یزدی صمدی

دانشگاه تهران در پی درگذشت استاد پیشکسوت دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، چهره ماندگار علوم کشاورزی و رئیس اسبق دانشگاه تهران پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، با کمال تأسف، اطلاع یافتیم که بهمن یزدی صمدی، استاد پیشکسوت دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، چهره ماندگار علوم کشاورزی و رئیس اسبق دانشگاه تهران دار فانی را وداع گفتند.

آن استاد برجسته و پیشکسوت پس از اتمام تحصیلات و بازگشت به کشور، علاوه بر اشتغال به تدریس در کسوت استادی دانشگاه تهران و تربیت دانشجویان بسیار که اکنون از استادان و محققان صاحب‌نام کشور در عرصه کشاورزی و اصلاح نباتات به شمار می‌روند، مسئولیت‌های متعدد دانشگاهی و اجرایی از مدیریت گروه در دانشکده کشاورزی تا معاونت وزارت کشاورزی را بر عهده داشت که نشانه تعهد و علاقه کم‌نظیر وی در سربلندی میهن عزیزمان ایران در عرصه راهبردی کشاورزی بود.

کسب افتخارات متعدد و دریافت جوایز پرشمار علمی ملی و بین‌المللی، عضویت در انجمن‌ها و مجامع برجسته علمی کشوری و بین‌المللی و تلاش برای پیشرفت کشور در عرصه کشاورزی از طریق انجام پژوهش‌های راهبردی کلان ملی، گوشه‌هایی دیگر از زندگی ثمربخش و پربرکت آن استاد فقید است.

اکنون که روح آن استاد دانشمند و خدوم، جامه تن را وانهاده و به سفر جاوید رفته است، با تأثر عمیق، ضایعه درگذشت ایشان را به خانواده گرامی آن مرحوم، جامعه علمی کشور، خانواده بزرگ دانشگاه تهران و همه دانشجویان و بهره‌مندان از دانش علمی و فضائل اخلاقی وی تسلیت می‌گوئیم و برای آن فقید سعید، رحمت و غفران الهی مسئلت داریم.

روح آن استاد خدمتگزار در مینوی جاویدان الهی، شاد باد.

بهمن یزدی صمدی، زاده ۱۳۱۶ - شهرستان قصر شیرین

- دکترای ژنتیک و اصلاح نباتات از دانشگاه کالیفرنیا - آمریکا

- استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

- رئیس دانشگاه تهران (۱۳۶۴-۱۳۶۲)

- عضو پیوسته فرهنگستان علوم ج. ا. ا از بدو تأسیس

- رئیس گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم

- عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران، انجمن ژنتیک ایران، انجمن بیوتکنولوژی ایران، انجمن آگرونومی آمریکا و انجمن علوم زراعی آمریکا

- استاد ممتاز دانشگاه تهران

- پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران

- محقق برگزیده کشوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- چهره ماندگار حوزه علوم کشاورزی در نخستین همایش چهره‌های ماندگار

- معاون تحقیقات و آموزش وزارت کشاورزی

- دریافت‌کننده نشان درجه یک دانش از رئیس جمهور

- برگزیده سومین دوره جایزه علامه‌طباطبایی

- عضو هیات‌امنای فرهنگستان‌های ج. ا. ا

- عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران، انجمن ژنتیک ایران، انجمن بیوتکنولوژی ایران، انجمن آگرونومی آمریکا و انجمن علوم زراعی آمریکا.

کد خبر 6577168
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها