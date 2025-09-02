به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، دکتر خورسندیان با اشاره به عملکرد این بانک در بخشهای مختلف اعتباری گفت: بانک مسکن از ابتدای دوره فعالیت دولت چهاردهم (مردادماه ۱۴۰۳ تا پایان تیرماه ۱۴۰۴)، ۱۲۴ هزار و ۶۷۱ فقره تسهیلات قرضالحسنه به ارزشی بالغ بر ۲۰۲ هزار و ۴۳۴ میلیارد ریال به متقاضیان اعطا کرده است.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن، بر مبنای آمار، مجموع کل تسهیلات پرداختی این بانک طی سال اول مدت فعالیت دولت چهاردهم، به ۵۰۷ هزار و ۲۵۱ فقره با ارزش کلی ۱۶۸ هزار میلیارد تومان میرسد که شامل تسهیلات نهضت ملی مسکن، ساخت مسکن، خرید و تعمیر واحد مسکونی، قرضالحسنه و سایر تسهیلات است.
دکتر خورسندیان با بیان اینکه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، تنها یک خدمت مالی نیست گفت: این مهم یک اقدام اجتماعی و فرهنگی محسوب میشود. این نوع تسهیلات با هدف کمک به اقشار کمدرآمد و حمایت از نیازهای ضروری جامعه همچون ازدواج جوانان، فرزندآوری، تامین مسکن، ایجاد کسب و کارهای خرد و … ارائه میشود.
وی افزود: طی سال ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه، بانک مسکن ۴۱ هزار و ۳۷۲ فقره تسهیلات قرضالحسنه بالغ بر ۷۴ هزار و ۶۷ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه پرداخت کرده و رشد ۵۷ درصدی در تعداد قرارداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کرده است.
دکتر خورسندیان ادامه داد: در سال جاری، ۲۹۰۰ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به ارزش ۹,۷۶۵ میلیارد ریال و ۳۰۰۰ فقره تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به ارزش حدودی ۳,۰۰۰ میلیارد ریال در بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک مسکن در پایان سخنان خود گفت: توسعه و گسترش پرداخت قرضالحسنه، همسو با سیاستهای عدالتمحور، نقشی کلیدی در ارتقای رفاه عمومی و افزایش اعتماد مردم به نظام بانکی دارد.
