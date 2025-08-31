دستگیری ۳ متهم پرونده قتل در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله مرادی اظهار کرد: در پی گزارشی به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر پیدایش جسد مردی جوان در یکی از روستاهای شهرستان درگز، کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی و کارشناسان تشخیص هویت به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی بیان کرد: با بررسی‌های کارآگاهان و کارشناسان مشخص شد چند روز قبل مفقودیت این فرد به پلیس اعلام شده است.

وی افزود: اقدامات گسترده اطلاعاتی ۳ متهم در این ارتباط شناسایی و در عملیات در شهرهای مشهد و درگز دستگیر شدند.

مرادی گفت: با هماهنگی قضائی تحقیقات از متهمان برای کشف جزایی و چگونگی قتل آغاز شده است.