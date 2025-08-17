کشف محموله مواد مخدر و دستگیری قاچاقچیان در هنگ مرزی تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در پی کسب اخبار و اطلاعات از طریق منابع و مخبرین برون مرزی مبنی بر ورود مواد مخدر به داخل کشور این موضوع به صورت محسوس و نامحسوس در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان هنگ تایباد قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: بلافاصله دستورات و اقدامات لازم براساس اطلاعات دریافتی را به تمامی یگان‌هایی مرزی ابلاغ و در محل تردد احتمالی قاچاقچیان اجرای کمین کرده تا در فرصت مناسب برخورد لازم صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: مرزبانان ضمن رصد منطقه با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی در اختیار محل ورود قاچاقچیان را در ارتفاعات شناسایی کردند اما به علت پستی و بلندی از دید آنها برای لحظاتی محو شدند.

شجاع در ادامه بیان کرد: مرزبانان نهایتاً پس از ۵ ساعت گشت زنی در حوزه سرزمینی گروهان مرزی سمیع آباد، با هدایت دستگاه‌های راداری موفق شدند در داخل شیاری ۲ کوله مواد مخدر حاوی ۴۰ بسته هروئین پودری به وزن ۴۲ کیلو و ۸۰۰ گرم که به طرز ماهرانه ای زیر خاک دپو شده بود را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی با اشاره به ردزنی و تلاش مستمر مرزبانان اشاره و عنوان نمود: مرزبانان نهایتاً با انجام کار اطلاعاتی ۳ قاچاقچی را دستگیر و به همراه مواد مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی به یگان دلالت کردند.

وی ضمن قدردانی از تلاش همرزمان خود، مبارزه با قاچاق مواد مخدر را از اولویت‌های این فرماندهی دانست و افزود: امروز مرزبانان مجاهد بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و اجازه انجام اعمال خلاف قانون به مخلان نظم و امنیت را نخواهند داد.