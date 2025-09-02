به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی در نشست خبری، اظهار داشت: در هفتهای که گذشت تحولات دیپلماتیک در منطقه ما ومرتبط با ایران متعدد بود. مهمترین آن شرکت رئیس جمهور در اجلاس شانگهای است که تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
سخنگویدستگاه دیپلماسی بقایی با بیان تسلیت به مردم یمن و فلسطین، اظهار داشت: به مناسبت شهادت نخست وزیر و جمعی از وزرای یمن در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی، این اقدام یک جنایت آشکار و نقض همه اصول حقوق بینالملل بود. این اقدام تجاوزکارانه همزمان با تشدید نسل کشی در غزه اتفاق افتاده است.
وی افزود: ما شاهد کشتار مردم فلسطین در صفهای غذا و به دلیل گرسنگی و تشنگی هستیم. آمار، تکان دهنده است و نزدیک ۲۵۰۰ نفر در صف غذا کشته شدهاند. متأسفانه سازمان ملل متحد به دلیل تداوم حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی از انجام هر اقدام مؤثر برای توقف نسل کشی و اجرای عدالت علیه جنایتکاران جنگی کوتاهی داشته است، اما رسانهها و خبرنگاران در انجام رسالت خود در صف اول قرار داشتند. بیش از ۲۵۰ رسانه بینالمللی صفحات اول خودشان را دیروز چاپ نکردند و بیانگر انزجار جامعه جهانی از نسل کشی در غزه است.
بقائی در مورد اظهارت مارکو روبیو و اعلام آمادگی برای گفتوگوی مستقیم با ایران، گفت: طرح این شرطها نشانه عدم جدیت و حسننیت برای یک رویکرد دیپلماتیک است. در خصوص آمریکا همیشه باید این واقعیت را در نظر داشته باشیم که ما در میانه یک روند مذاکراتی با تعرض رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه شدیم. نمیتوانیم آینده را بدون توجه به تجارب قبلی درباره آن صحبت کنیم. برجام وجود داشت و آمریکا یکجانبه از آن بدون هیچ دلیل و بهانهای خارج شد. در آخرین مورد در یک روند مذاکراتی رژیم صهیونیستی با هماهنگی آمریکا حملات خود را علیه ایران و تأسیسات هستهای ایران انجام داد.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: بیانیه وزیر خارجه آمریکا و استقبال از آغاز فرآیند مکانیسم ماشه و توصیف این اقدام به عنوان اقدامی در راستای دستور ریاستی رئیسجمهور آمریکا نشان میدهد آمریکا از همان ابتدای ورود دولت جدید به کاخ سفید برنامهاش به هم زدن برجام و تحمیل فشارهای غیرقانونی علیه ایران بوده است.
طرفهایی که در اجرای برجام قصور داشتند، مجاز نیستند ایران را به بی عملی متهم کنند
وی در مورد اقدام سه کشور اروپایی در آغاز فرآیند مکانیسم اسنپبک، تصریح کرد: وقتی سه کشور اروپایی از جمله وزیر خارجه آمریکا صحبت از برجام میکنند باید از آنها پرسید که از کدام برجام صحبت میکنید. ایران را متهم میکنند تعهداتش وفق برجام را انجام نداده است. طرفهایی که در اجرای برجام قصور داشتند به هیچ عنوان مجاز نیستند ایران را به بی عملی در برجام متهم کنند. اقدام ایران در کاهش تعهدات قانونی و طبق برجام بود.
بقائی ادامه داد: متاسفانه وقتی از دیپلماسی حرف میزنند منظورشان از دیپلماسی مجبور کردن ایران به پذیرش درخواستهای یک سویه و زیاده خواهانه آنهاست. اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی که زمانی رابط و میانجی مذاکرات منتهی به برجام اقدام میکردند الان نقش خود را به میانجی کاهش دادند که ایران وارد مذاکره با آمریکا شود. بیانیه وزیر خارجه آمریکا رسواکننده بود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به اعلام رسانهها در مورد نقش تنی بلر نخست وزیر سابق انگلیس در مورد غزه، گفت: همینکه رسانهها و افکار عمومی نسبت به نقش افرینی افرادی مثل نخست وزیر سابق انگلیس حساس هستند یک واقعیت است. سابقه این افراد در مداخلات غیرقانونی در منطقه وجود دارد. اتفاقی که در زمان بلر افتاد و دروغ بزرگ سلاحهای کشتار جمعی در عراق و حمله به عراق یکی از دستاوردهای بلر در منطقه ماست. در فلسطین حساسیت قابل قیاس نیست زیرا همین الان نسل کشی در حال وقوع است. این را میتوان نشانههای یک بحرانی اخلاقی در رویکرد حکمرانی کشورهای غربی دانست که به راحتی دنبال امحای یک ملت از سرزمین خودشان هستید.
وی درباره پیش نویس قطعنامه روسیه و چین برای تمدید مکانیسم ماشه افزود: روسیه و چین موضع خودشان در مخالفت با اقدام ۳ کشور اروپایی را اعلام کردند. نامه مشترک ایران، روسیه و چین هم منتشر شده و اعتقاد داریم اروپاییها صلاحیت قانونی برای توسل به سازوکار حل اختلاف را ندارند، به تبع آن بحث تمدید را باید در کنار این موضوع دید. در عین حال موضوع تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ موضوعی است که باید در شورای امنیت انجام شود و ما در رایزنی با چین و روسیه تلاش میکنیم که در راستای منافع ایران عمل کنیم.
در حال حاضر بازرسی آژانس در ایران وجود ندارد
بقائی در مورد بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و موضع ایران در مورد جزایر ایرانی ومیدان نفتی آرش، تصریح کرد: طی بیانیه ای مواضع مان را در مورد این بیانیه اعلامکردیموتاکید کردیم تکرار ادعاهای عرضی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و این ادعاها هیچ حقی را برای طرف مقابل ایجاد نمیکند. منطقه باید با صدای واحد علیه توسعه طلبی رژیم هم صدا و همگام شود. متاسفیم از فرصت این نشستها برای تکرار یکسری ادعاها علیه ایران استفاده میشود. در رابطه با میدان ارش هم ااکید کرده ایم ادعاها در مورد آنرا به هیچ عناون نمیپذیریم و همواره به مذاکره دعوت کرده ایم و کماکان اماده این مذاکرات هستیم.
سخنگوی وزارت خارجه درباره همکاری با آژانس گفت: تا الان هیچ تصمیمی درباره ادامه دو دور مذاکره با آژانس گرفته نشده و حتماً اقدام ۳ کشور اروپایی تبعاتش را در حوزههای دیگر نشان خواهد داد. تاکنون دو دور مذاکره با حضور نمایندگان وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی با آژانس برگزار شده و نتیجه نهایی نداشتیم. ورود ۲ بازرس هم برای بارگذاری سوخت راکتور بوشهر بود و باید انجام میشد. در حال حاضر بازرسی در ایران وجود ندارد و تماسها با آژانس برقرار است. در رابطه با تدوین شیوه نامه تعامل بعد از تحولات جدید در چارچوب مصوبه مجلس کار نهایی نشده و در حال تصمیمگیری هستیم.
