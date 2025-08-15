باغ وحش ارم اسب ورزشی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار یک فیلم کوتاه در فضای مجازی با موضوع پرسه زنی دو اسب سرگردان مقابل کمپ تمرینی باشگاه استقلال و گمانه زنی‌ها مبنی بر اینکه این اسب‌های ورزشی بدون زین و افسار متعلق به باغ وحش ارم بوده‌اند، مجید نوائیان مدیر باغ وحش ارم با توضیح اینکه اسب‌های موجود در کلیپ پربازدید اسب‌های ورزشی در ابعاد استاندارد هستند گفت: باغ وحش ارم سالهاست اسب ورزشی ندارد و تنها سه اسبچه خزری یا پونی دارد.

وی ادامه داد: هر سه اسبچه خزری مجموعه، در صحت و سلامت در محل نگهداری خود هستند و اساساً امکان خروج از مجموعه و فرار را ندارند.

مدیر باغ وحش ارم سبز با دعوت از مردم برای دیدن این اسبچه‌های جذاب از نژاد اصیل ایرانی افزود: اسبچه خزری که با نام‌های اسبچه کاسپین یا اسب مینیاتوری یا کاسپین پونی هم شناخته می‌شود، گونه کوچک و ریز اندام با نژاد اصیل ایرانی است که قد این گونه حدوداً بین ۹۰ تا ۱۳۰ سانتی متر بوده و باغ وحش ارم یکی از مراکز نگهداری و حفاظت از این گونه در خطر انقراض است.

نوائیان افزود: اسبچه خزری گونه‌ای بسیار نجیب، باهوش، آرام، مهربان، اجتماعی، چابک و وفادار هستند که به مدت چندین هزار سال در جنگل‌های شمال ایران زندگی کرده‌اند و حضور آنها در باغ وحش ارم برای ما و بازدیدکنندگان، تجربه‌ای بسیار ارزشمند و شگفت‌انگیز است.

وی گفت: اسبچه‌های موجود همگی در باغ وحش ارم به دنیا آمده‌اند و هرگز از آن خارج نشده‌اند.

مجید نوائیان در ادامه از هموطنان گرامی خواست که به هیچ وجه نگران نباشند، چرا که جایگاه‌های باغ وحش ارم بر اساس استانداردهای بین‌المللی ساخته شده و با حضور شبانه روزی مراقبان کارآزموده و سیستم نظارت دائمی، امکان فرار حیوانات وجود ندارد.