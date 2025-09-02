پیام تبریک پزشکیان به مناسبت سالروز استقلال ویتنام

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی ضمن فرا رسیدن سالروز استقلال ویتنام به لونگ کوانگ رئیس جمهور این کشور، با تاکید بر اینکه روابط دوستانه ایران و ویتنام مبتنی بر احترام مقابل و مسئولیت پذیری در کلیه زمینه‌ها توسعه یافته و همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای تعمیق و گسترش بیشتر دارد تصریح کرد: مایلم آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ارتقای سطح روابط دوجانبه به سطح مشارکت جامع اعلام نمایم.