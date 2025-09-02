فعالیت ۲۵۵ شرکت تعاونی با بیش از ۲ هزار عضو در خلیل آباد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته تعاون اظهار کرد: تعاون یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور است که با هدف جلوگیری از استثمار و با ماهیتی کاملاً مردمی شکل گرفته است.
مسئول اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلیلآباد با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص حمایت از حوزه تعاون، افزود: منویات رهبری در این زمینه راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی است.
وی بیان کرد: به مناسبت هفته تعاون، ستادی با ریاست فرماندار و حضور مدیران تعاونیهای شهرستان تشکیل شده و بر اساس روزشمار این هفته، ۱۲ عنوان برنامه در سطح شهرستان اجرا خواهد شد. این برنامهها شامل ادای احترام به شهدای انقلاب، دیدارهای مردمی در روستاها و مساجد، نشست با امام جمعه و فرماندار، حضور تعاونگران در نماز جمعه، سخنرانی و تبیین مزیتهای بخش تعاون، بازدید از تعاونیها، برگزاری میز خدمت، افتتاح تعاونی محصولات چوب فدایی، تجلیل از تعاونیهای برتر، رژه خودروهای تعاونی تاکسی بیسیم و نشست هماندیشی مدیران تعاونیها است.
نوری با قدردانی از حمایتهای امام جمعه، فرماندار و دستگاههای اجرایی شهرستان، خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۵۵ شرکت تعاونی در خلیلآباد به ثبت رسیده که نزدیک به ۲۰۰۰ عضو دارند و حدود ۸۵ فرصت شغلی ایجاد کردهاند.
مسئول اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلیلآباد تأکید کرد: تعاونیها تشکلهایی کاملاً مردمی و خصوصی هستند و لازم است دستگاههای تخصصی در حمایت از آنها گامهای مؤثرتری بردارند. ایجاد تعاونیهای جدید بهویژه در حوزه رفع ناترازیها نیز از مأموریتهای این اداره است.
وی همچنین با اشاره به راهاندازی سامانه هوشمند تعاون گفت: شناسایی تعاونیهای فعال و غیرفعال و همچنین دریافت تسهیلات تنها از طریق این سامانه امکانپذیر است و مدیران تعاونیها باید نسبت به بروزرسانی اطلاعات خود اقدام کنند.
نوری با اشاره به فعالیت تعاونی توسعه و عمران شهرستان افزود: هر تعاونی میتواند در حوزه کاری خود مطالبهگر خدمات از دستگاههای مرتبط باشد و این اداره نیز با جدیت درخواستهای تعاونیها را پیگیری خواهد کرد.
مسئول اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلیلآباد یادآور شد: تعاونیهای مسکن این شهرستان در سالهای گذشته موفق به ساخت و تحویل بیش از ۴۰۰ واحد مسکونی به اعضای خود شدهاند که این امر نشاندهنده نقش مؤثر تعاون در رفع نیازهای مردم است.
نظر شما