به گزارش خبرنگار مهرف علی گرمابی بعدازظهر سه شنبه در آئین تجلیل از شرکت‌های تعاونی برتر شهرستان خلیل‌آباد به مناسبت هفته تعاون با حضور امام جمعه، مدیران ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت‌های اشتغال در حوزه تعاون همچنان نهفته است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار خلیل آباد گفت: تعاون محور عدالت اجتماعی، همدلی و اشتغال پایدار است زیرا وحدت، همدلی و وفاق در ذات تعاونی‌ها نهفته است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه تعاون در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، و تأکید بر آموزش و ترویج فرهنگ تعاون افزود: توزیع عادلانه ثروت، افزایش مشارکت اجتماعی و ایجاد شغل پایدار از جمله دستاوردهای حمایت از شرکت‌های تعاونی است.

گرمابی با بیان اینکه منطقه گرمابی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های کلان دولت در حوزه تعاون اشاره کرد و افزود: مسیر رونق اقتصاد محلی و ملی از مسیر تعاون کوتاه‌تر است و فرمانداری نیز خود را مکلف به حمایت از این بخش می‌داند؛ چرا که وحدت، همدلی و وفاق در ذات تعاونی‌ها نهفته است.

فرماندار خلیل آباد همچنین ارتقای مهارت و آگاهی اعضای تعاونی‌ها، شفاف‌سازی فعالیت‌ها و تقویت روحیه ریسک‌پذیری اقتصادی را از ضرورت‌های این حوزه برشمرد و گفت: تعهد و پشتوانه دولت در حمایت از بخش تعاون می‌تواند زمینه‌ساز رشد و قدرت اقتصادی بیشتر این شرکت‌ها شود.

گفتنی است؛ در این مراسم، از ۲۱ شرکت تعاونی فعال شهرستان با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.