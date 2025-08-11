به گزارش خبرنگار مهر، سید یحیی سلیمانی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: برابر اطلاع موجود، مدیر آموزش و پرورش فیروزه تا هفته آینده تغییر خواهد کرد و مدیر جدید منصوب می‌شود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتبارات در اختیار نمایندگان مجلس گفت: در استان خراسان رضوی به هر نماینده ۱۲۱ میلیارد تومان از محل قانون توازن ۲ برای توزیع اعتبارات در ردیف‌های ملی اختصاص یافته است که ۶۰ میلیارد تومان آن به حوزه بهداشت و درمان تزریق شد؛ شامل ۱۰ میلیارد تومان برای بیمارستان سوم و ۵۰ میلیارد تومان برای بیمارستان زبرخان. همچنین برای احداث راه اصلی قوچان و خروج بخش سرولایت از بن‌بست ۱۰ میلیارد تومان اختصاص یافت.

وی افزود: بخشی از اعتبارات نیز به مرمت و محوطه‌های تاریخی، آبرسانی به روستاها و ترمیم راه‌های عرفی شهرستان‌ها اختصاص یافته است. البته هنوز این اعتبارات ابلاغ نشده و پیش‌بینی می‌شود نهایتاً ۴۰ تا ۵۰ درصد تخصیص یابد.

سلیمانی با بیان اینکه پروژه‌های ملی در استان خراسان رضوی محدود است، گفت: متأسفانه تنها پنج پروژه ملی در نیشابور تعریف شده است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در نیشابور سطح آب‌های زیرزمینی یک متر و ۵۰ سانتی‌متر افت کرده و سالانه ۱۲۵ میلیون مترمکعب برداشت داریم. در دشت این شهرستان ۱۵۰۰ حلقه چاه عمیق حفر شده و ۳۸ دشت استان بحرانی است.

وی ادامه داد: وضعیت آب در شرایط بحرانی قرار دارد و برخی از روستاها و شهرهای ما دچار تنش آبی هستند. انتقال آب از سد بار را پیگیری می‌کنیم. تنها ۱۰ درصد از آب شرب در بخش خانگی مصرف می‌شود.

سلیمانی با اشاره به وضعیت راه‌های استان بیان کرد: راه خرو به زشک با دشواری در اخذ مجوز ماده ۲۳ مواجه است و امیدواریم بتوانیم در این دوره عملیات آن را آغاز کنیم و همچنین مجوز ماده ۲۳ برای راه چکنه و دوغایی گرفته شده است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه راه، خراسان رضوی عقب‌مانده است و شهرستان‌های نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه نیز به همین ترتیب در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

وی با بیان اینکه در نیشابور ۱۶۰ کلاس درس کمبود داریم ابراز کرد: با اعتبارات محدود موجود، رفع این مشکل به زودی امکان‌پذیر نیست و از طریق خیرین و نهادهای مختلف در حال پیگیری هستیم. همچنین ۱۶۲ نفر متقاضی دانشگاه فرهنگیان دختران وجود دارد که ۴۵ نفر آنها غیربومی هستند و امیدواریم تا مهر ماه این دانشگاه را به نتیجه برسانیم.

سلیمانی با انتقاد از عملکرد شرکت فولادی مستقر در نیشابور گفت: در حوزه مسئولیت اجتماعی در این مجموعه کم‌کاری شده و مطالبه‌گری لازم صورت نگرفته است. شرکت‌های فولادی حیاط خلوت سیاسیون نیست. متأسفانه این شرکت‌ها در کشور به سمت ورشکستگی می‌روند و باید تدابیر بهتری اتخاذ شود. به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتیم مدیر این مجموعه باید بومی و آشنا به صنعت فولاد باشد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فرآیندی برای انتصاب مدیران در این شرکت تعریف شده که اکنون دور زده می‌شود. طرح توسعه‌ای سنگان نیز هیچ پیشرفتی نداشته است. آقای وزیر معتقد است فردی که سواد مالی و اقتصادی دارد می‌تواند در فولاد منصوب شود که این طور نیست.

وی گفت: در جلسه غیرعلنی درباره شرکت مباحثی مطرح شد که حتی بدتر از آن چیزی بود که علنی گفتیم و وزیر تمایل به ترک جلسه داشت. تاکنون هیچ فردی را برای مدیریت در این شرکت معرفی نکرده‌ایم. حتی یک نماینده غرب کشور فردی را به من معرفی کرد، اما برخی اشخاص که به ما مراجعه می‌کنند، بعداً مشخص می‌شود هدفشان انتصاب در فولاد است.

سلیمانی افزود: صحبت‌هایم درباره این شرکت تاکنون هزینه زیادی برایم داشته اما از منافع نیشابور کوتاه نمی‌آیم.

وی با اشاره به حوزه فرهنگ گفت: مطالعات بنیاد ملی خیام و عطار انجام شده و منتظر تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم تا پس از آن موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود.

سلیمانی با اشاره به حواشی تغییر در مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد نیشابور و اعتراض هنرمندان اظهار کرد: سیدآبادی فعالیت خوبی داشته است و اگر قرار بر تغییر باشد، باید فردی مناسب‌تر جایگزین شود و آیا واقعاً فردی مناسب‌تر وجود دارد که مسئولیت قبول کند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در خصوص دانشگاه پیام نور فیروزه نیز گفت: تأسیس این دانشگاه مورد استقبال واقع نشد و برای این نهاد هم توجیهی وجود ندارد که در این شهرستان راه‌اندازی شود.

وی افزود: مجوز تزریق ۲ هزار و ۵۰۰ تن کنسانتره از وزیر جهاد کشاورزی برای شهرستان‌های نیشابور بزرگ دریافت کرده‌ایم.

سلیمانی با اشاره به پروژه کتابخانه مرکزی نیشابور گفت: این پروژه مربوط به سال ۹۴ است که در آن زمان مقرر شد در قالب مسئولیت اجتماعی بانک ملت پنج میلیارد تومان تخصیص یابد که این مبلغ ابتدا به دو میلیارد تومان کاهش یافت و همان دو میلیارد هم تزریق نشد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حدود ۱۱ هزار پروژه عمرانی در کشور وجود دارد که کلنگ آن زده شده اما همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

وی با انتقاد از عملکرد استاندار خراسان رضوی گفت: نمی‌دانیم استاندار خراسان رضوی، چگونه می‌خواهد با نمایندگان مجلس تعامل کند. ما قدم اول را برداشتیم اما باید دید مشاوران و معاونان ایشان چگونه تعامل خواهند داشت. ما منتظر نمی‌مانیم و ایشان باید در مورد رویکردها و عملکردهای خود پاسخگو باشد.