به گزارش خبرنگار مهر، علی گرمابی ظهر پنجشنبه در جمع تعاونگران خلیل آباد و به مناسبت هفته تعاون، با تبریک این ایام، نقش تعاونی‌ها را در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه مهم و اثرگذار دانست و اظهار کرد: تعاونی‌ها در خلیل‌آباد منشأ خدمات ارزشمندی بوده‌اند و در تحقق اهداف توسعه‌ای در بخش‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فرماندار خلیل آباد با تأکید بر لزوم هم‌افزایی و همکاری بیشتر میان فعالان این حوزه، برگزاری نشست‌های مشترک ماهانه با حضور تعاونگران را یک ضرورت دانست و افزود: این جلسات می‌تواند فرصتی برای هم‌اندیشی، حل مشکلات، تقویت همکاری‌ها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت تعاونی‌ها در کشور و استان بسیار بالاست اما رشد آن‌ها متناسب با این توانمندی نبوده است، گفت: در عین حال تعاونی‌های موفقی در استان و همین شهرستان فعال هستند که خدمات شایسته‌ای ارائه داده و الگوی مناسبی برای دیگر مجموعه‌ها محسوب می‌شوند.

فرماندار خلیل‌آباد با بیان اینکه گفتمان دولت چهاردهم «وفاق ملی» است، افزود: این وفاق بدون تعاون، همدلی و همراهی در مسیر توسعه کشور محقق نمی‌شود. اگر تعاونگران مطالبه‌گر باشند و خواسته‌های خود را پیگیری کنند، بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.

وی ضمن اعلام آمادگی برای پیگیری جدی امور تعاونی‌ها، تصریح کرد: مدیران تعاونی‌ها باید دغدغه‌مندانه مسائل خود را دنبال کنند. دولت نیز در حوزه ارائه تسهیلات بانکی، آموزش و حمایت از تعاونی‌ها نگاه ویژه‌ای دارد؛ چرا که گردش مالی این مجموعه‌ها به پشتیبانی بانکی نیازمند است.

گرمابی شفاف‌سازی را یکی از ضرورت‌های اصلی تعاونی‌ها دانست و گفت: فلسفه وجودی تعاونی‌ها تقویت اقتصاد و افزایش مشارکت مردم است. تعاونی‌ها باید شفافیت را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند تا اعتماد جامعه جلب شود. متأسفانه در سال‌های گذشته برخی تعاونی‌ها در این زمینه ضعف داشته‌اند و همین امر باعث کاهش جایگاه این بخش در اقتصاد کشور شده است.

فرماندار خلیل‌آباد با اشاره به ظرفیت‌های مهم شهرستان در تولید انگور و کشمش افزود: خلیل‌آباد قطب اصلی تولید انگور و کشمش در منطقه است و تعاونی‌ها باید پیشگام حمایت از این حوزه باشند. ورود جدی‌تر به صنایع تبدیلی و بسته‌بندی مدرن محصولات، برندسازی و ارتقای بهره‌وری یک ضرورت جدی است؛ چرا که بسته‌بندی سنتی موجب کاهش سود اقتصادی کشاورزان می‌شود.

وی ادامه داد: آموزش و اطلاع‌رسانی صحیح در کنار شفافیت و اعتمادسازی می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌های مردمی و افزایش مشارکت در تعاونی‌ها را فراهم کند. تعاونی‌ها ظرفیت بزرگی برای متحول ساختن اقتصاد شهرستان هستند.

گرمابی با اشاره به تشکیل کارگروه تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید گفت: تعاونگران می‌توانند مشکلات خود را در این کارگروه مطرح کنند تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی راه‌حل مناسبی برای رفع موانع پیدا شود. همه دستگاه‌های صدور مجوز موظف‌اند همراهی لازم را داشته باشند.

فرماندار خلیل‌آباد با اشاره به ضرورت حمایت از تعاونی‌ها ابراز داشت: از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از تعاونی‌ها و بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد و هیچ تلاشی در این مسیر دریغ نخواهد شد.

اجرای ۱۲ برنامه در هفته تعاون شهرستان خلیل آباد

در ابتدای این جلسه حسین نوری، مسئول اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلیل آباد، در گزارشی با گرامیداشت هفته تعاون از اجرای ۱۲ برنامه در هفته تعاون در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: تعاونی‌های شهرستان خلیل آباد بعضاً در حوزه تشکیل در استان بی نظیر هستند ولی باید مدیران این تعاونی‌ها در بحث مطالبه گری و پیگیری جدی تر عمل کنند.

مسئول اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلیل آباد اراده مدیران تعاونی‌ها در اجرای برنامه‌های عملیاتی ضروری نام برد و افزود: تعاونی‌ها در گره گشایی امور مردم نقش دارند ولی باید برای جایگاه خود تعریف جدی را داشته باشند.