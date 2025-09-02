زمان ازدواج یک موتور گازی داشتم؛ ازدواج نکردن به خاطر معاش نشانه چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در یک سخنرانی درباره سو ظن به خداوند گفت: پیامبر اکرم فرمودند: هر کس ازدواج را به خاطر ترس از تأمین خرج و روزی ترک کند، سوءظن به خداوند پیدا کرده است.
وی افزود: برخی میگویند: خودم به سختی زندگی میکنم، چطور همسر اختیار کنم و مسئولیت یک نفر دیگر را بپذیرم؟ این نگاه در حقیقت بیاعتمادی به وعده الهی است. زیرا خداوند در قرآن میفرماید: اگر فقیر باشند، خداوند آنان را از فضل خود بینیاز میکند. از شما بینندگان عزیز خواهش میکنم به تاریخ نگاه کنید؛ حتی لازم نیست به گذشته دور بروید. از پدر خود بپرسید: پدر! روزی که ازدواج کردی چه داشتی؟ من خودم روزی که ازدواج کردم، فقط یک موتور گازی داشتم و ماهانه ۹۰۰ تومان شهریه میگرفتم؛ نهصد تکتومانی! الان با این مبلغ حتی نان هم نمیدهند. ولی خداوند کمک کرد و زندگی گذشت. همین تجربه را اگر از همه متأهلان بپرسید، خواهید شنید که رزق و روزی را خدا رسانده است.
رفیعی ادامه داد: پیامبر همچنین سه خصلت را نشانه بیاعتمادی به خدا دانستند: بخل، ترس، و حرص. بخل: بهانه آوردن که پیری دارم، کوری دارم، نمیتوانم کمک کنم و دست نگه داشتن در انفاق. ترس: وقتی گفته میشود به جبهه برو، میگوید ممکن است کشته شوم. حرص: دائم مال و دارایی جمع کردن. بنابراین بخل، ترس و حرص؛ هر سه نشانه سوءظن به خداوند هستند.
در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان میشود:
