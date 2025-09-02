  1. اقتصاد
پیش بینی قیمت طلا و نقره که حتماً باید بدانید

پیش بینی قیمت طلا و نقره که حتماً باید بدانید

یک کارشناس بازار طلا پیش بینی کرد که قیمت این فلز گران بها طی ۲ ماه آینده افزایشی خواهد بود اما طی سال آینده روند تغییر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، آلکسی میخیف، کارشناس بانک VTB روسیه اعلام کرد که پیش بینی می‌شود قیمت طلا طی ۲ ماه آینده افزایش یافته و رکورد ۳۶۰۰ دلار در هر انس را به ثبت برساند.

وی گفت: ما معتقدیم که طی ۲ ماه آینده طلا رکورد قیمتی تاریخی جدیدی را به ثبت می‌رساند و احتمالاً از ۳۶۰۰ دلار عبور می‌کند. دلیل این مسئله هم کلید خوردن روند اجرای سیاست‌های پولی انبساطی از سوی بانک مرکزی آمریکا طی روزهای آینده و کاهش ارزش دلار است.

میخیف اما تأکید کرد که بازار در پایان سال ۲۰۲۵ روندی معکوس می‌گیرد و قیمت طلا به ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ دلار عقب نشینی می‌کند و سال آینده هم ممکن است به زیر ۳ هزار دلار بازگردد.

این کارشناس بر این باور است که قیمت طلا هم اکنون بسیار بالاتر از رقم واقعی و بنیادین آن است و قیمت آن برای تولید کنندگان در بدترین حالت ۲۵۰۰ دلار در هر انس است.

وی می‌گوید افزایش اقبال عمومی نسبت به ارزهای مجازی هم یکی دیگر از عواملی است که بر کاهش قیمت طلا اثرگذار خواهد بود.

برخلاف طلا اما نقره به خاطر افزایش قابل توجه استفاده درصنعت و متعاقباً کمبود در بازار، شاهد افزایش قیمت بود و به همین دلیل پیش بینی می‌کنیم قیمت نقره تا پایان سال به ۴۰ تا ۴۲ دلار در هر انس و در سال آینده به ۵۰ دلار در هر انس هم برسد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

