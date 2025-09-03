به گزارش خبرگزاری مهر، اشتفان پریزنر، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران به مناسبت هفته تعاون و نام گذاری سال ۲۰۲۵ میلادی به نام تعاون نوشت، تعاونی‌ها در اجتماع و مسئولیت مشترک ریشه دارند. مدل تعاونی با چشم‌انداز توسعه فراگیر و پایدار که جهان و ایران به دنبال دستیابی به آن هستند، هماهنگ است.

امسال سازمان ملل متحد هشتادمین سالگرد تأسیس خود را گرامی می‌دارد. این سازمان از ۷۵ سال پیش از طریق کارگزاری‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌های خود در ایران حضور دارد. اکنون ۱۸ نمایندگی سازمان ملل متحد برای حمایت از مردم ایران مشغول همکاری با دولت این کشور هستند.

در همایش بین‌المللی تعاون ایران، چندین بخش از نمایندگی‌های داخلی و جهانی سازمان ملل متحد، یعنی دپارتمان اقتصادی و امور اجتماعی سازمان ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد به همراه کارشناسانی از کشورهای مختلف در کنار دولت، مدیران تعاونی‌ها و جامعه جهانی قرار گرفته‌اند.

تعاونی‌ها توانسته‌اند تأثیر واقعی در جوامع ایجاد کنند. امروزه بیش از ۳۰۰ میلیون تعاونی در سطح جهان بیش از یک میلیارد نفر را تحت پوشش قرار داده‌اند. این تعاونی‌ها باعث ایجاد شغل و درآمدزایی برای بیش از ۲۸۰ میلیون نفر شده‌اند و این یعنی یک شغل از هر ۱۰ شغل جهان.

در سراسر جهان تعاونی‌ها شرکای فعال سازمان ملل متحد در مسیر دستیابی به توسعه پایدار هستند.

ایران جایگاه برجسته‌ای در این داستان جهانی و شعار امسال سازمان ملل متحد «تعاونی‌ها دنیای بهتری می‌سازند» دارد.

سازمان ملل متحد آماده است تا شکاف موجود بین سیاست و اقدام را مورد توجه قرار دهد، ارتباطات بین‌المللی را بهبود ببخشد و استانداردها از جمله خودیاوری، خود پاسخگویی, مردم‌سالاری، برابری، عدالت و همبستگی را ترویج دهد.

مهم‌تر از همه می‌توانیم با هم برای هماهنگ‌کردن اقدامات تعاونی‌های ایرانی با اهداف جهانی اقدام کنیم. چه در حوزه‌های سلامت، آموزش، مسکن، صنایع سبز و چه در زمینه ایجاد فرصت برای زنان، جوانان و گروه‌های محروم برای افزایش مشارکت اقتصادی.

تعاونی‌ها نه تنها ابزار توانمندسازی اقتصادی که موتور محرکه فراگیری اجتماعی هستند.

این کنفرانس فرصتی برای اقدام است و اقدام آن چیزی است که امروزه بیش از هر چیز مورد نیاز است.

این یک فراخوان برای دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاران خصوصی و جوامع است که در کنار هم قرار گرفته و جنبش تعاونی‌ها را قدرتمند کنند.

با هم می‌توانیم تضمین کنیم که تعاونی‌ها به عنوان پایه‌های اساسی یک آینده منصفانه‌تر، فراگیرتر و سبزتر به رشد خود ادامه دهند.