به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ دومین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاونی ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما در حال برگزاری است.

بهمن عبدالهی، عضو هیئت مدیره اتحادیه جهانی تعاون و رئیس اتاق تعاون ایران در این همایش گفت: در روزگاری که در کشاکش رقابت‌های سیاسی و اقتصادی و نابرابرهای فزاینده در حوزه‌های مختلف، افزایش فاصله طبقاتی، عدم توازن در توزیع عادلانه ثروت و بحران‌های زیست محیطی و امثال آنها بسیاری از مردم جهان در تنگناهایی قرار گرفته اند که دولت‌ها به تنهایی توانایی رفع آنها را نداشته و قادر به حل تمامی آنها نیستند فلسفه تعاون، همیاری و ایجاد تشکل‌های مردمی با سرمایه‌های اندک و توانمندیهای خود آنها برای بهبود وضعیت زندگی آنان، بیشتر از هر زمان دیگری در طول تاریخ مورد توجه واقع شده است، زیرا که تعاون صرفاً یک مدل اقتصادی نیست بلکه یک فلسفه عمل است فلسفه‌ای که می‌گوید، می‌توانیم ثروت خلق کنیم اما نه به قیمت له کردن دیگران، می‌توانیم رشد کنیم اما نه با رقابت‌های ناسالم و مخرب، می‌توانیم به رفاه اعضا که همانا اقشار مردم هستند کمک کنیم اما نه با استفاده از رانت و ویژه خواری و لطمه زدن به اقتصاد ملی و به تاراج بردن ثروت و دارایی‌های کشور.

وی افزود: تعاونی موفقیت‌ها با همه تقسیم می‌شود تعاونی‌ها کسب و کارهای با وجدان بیدار هستند. آنها می‌توانند موتور محرک عدالت اجتماعی و اقتصادی و توسعه پایدار و حافظ محیط زیست باشند.

وی ادامه داد: وقتی یک کشاورز از طریق تعاونی محصول خود را بدون واسطه به بازار می‌رساند این فقط یک معامله نیست، اعلام استقلال و خودکفایی اقتصادی است. وقتی گروهی از زنان در یک روستای دور افتاده با تشکیل تعاونی صنایع دستی، کسب و کار کوچک خود را راه می‌اندازند، این شکوفایی کرامت انسانی است. وقتی یک تعاونی مسکن برای اعضای خود سر پناهی امن فراهم می‌کند این فقط یک ساخت‌وساز نیست بلکه بخشیدن آرامش خاطر و سکینه دل به آحاد جامعه است.

عبدالهی اظهار کرد: همه این توانمندی‌های بالقوه و در دسترس با چالش‌های بزرگی روبرو هستند آنها در میدان رقابت با اقتدار و انحصار اقتصادی دولتها و در عرصه رقابت با شرکت‌های بزرگ تمامیت خواه و انحصارطلب که روزبروز عرصه را برای فعالیت تشکل‌های مردم نهاد تنگ و تنگ‌تر می‌کنند مواجه هستند.

رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: اما این فقط یک روی سکه است، در روی دیگر آن فعالیت‌های جاری تعاونی هاست در جهان امروز می‌خواهم فقط به گوشه‌ای از آن اشاره کنم امروزه بیش از ۳ میلیون تعاونی در جهان فعالیت می‌کنند که بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان در آنها عضویت دارند. این تعاونی‌ها بیش از ۲۸۰ میلیون شغل ایجاد کرده اند. براساس گزارش اتحادیه جهانی تعاون ICA در سال ۲۰۲۴ سیصد تعاونی برتر در دنیا گردش مالی ۲۶۰۰ میلیارد دلاری داشته اند و این در حالی است که روح و فلسفه تعاون بر آمده از آموزه‌های دینی و توصیه و تاکید اولیا دینی ماست اما گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد و تفکرات لیبرالیستی هستند از ظرفیت مشارکت مردم در قالب تعاونی‌ها بسیار بیشتر از ما استفاده می‌کنند به نحوی که اکثر قریب به اتفاق ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا در کشورهای غربی فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه در کشور ما بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی در حال کار هستند، گفت: این تعاونی‌ها در تمام بخش‌های اقتصادی کشور از جمله در بخش کشاورزی از قبیل شیلات، زراعت و باغبانی و صنایع تبدیلی در بخش خدمات از قبیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیعی، حمل و نقل، آموزش، بهداشت و درمان، گردشگری و در بخش صنعت مانند ساختمان، پتروشیمی، معدن، فولاد، مواد غذایی، فرش و صنایع دستی مشغول به کار هستند؛ که از مجموع اشتغال کشور حدود ۹ درصد را تأمین کرده اند.

وی بیان کرد: این تعاونی‌ها در قالب بیش از ۵۰۰ اتحادیه استانی و ملی ساماندهی شده و ظرفیت بسیار بزرگی برای انجام مأموریتهای محوله و کاهش تصدیگری و بنگاهداری دولت در حوزه‌های مختلف را دارد.

رئیس هیئت مدیره سازمان ملل متحد اضافه کرد: در سال‌های اخیر نظر به سیاست‌های کلان کشور مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی مانند اوراسیا، بریکس و شانگهای برای توسعه متوازن و همه جانبه اقتصاد ملی، بخش تعاون ایران نیز همگام با این سیاست‌ها تلاش نموده است ضمن توسعه روابط با کشورهای دنیا در قالب اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) عرصه‌های جدیدی را برای توسعه فعالیت‌های بخش تعاون کشور مهیا نماید که حضور در رویدادهای بین المللی توسط تعاونی‌ها، حضور پرتعداد تعاونگران در دوره‌های آموزشی در کشورهای مختلف، بومی سازی تجربیات موفق جهانی، تسهیل تعاملات تجاری تعاونی‌ها به ویژه با کشورهای همسایه و نیز عضویت رئیس اتاق تعاون ایران در هیئت مدیره این اتحادیه جهانی تعاون برای اولین بار در تاریخ تعاون کشور از جمله دستاوردهای این سیاست است.

وی اظهار کرد: در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برمبنای اصل ۴۴ قانون اساسی و به ویژه بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل مذکور توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مجلس شورای اسلامی قوانین مترقی متعددی از جمله قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی برای توسعه این بخش مردمی اقتصاد تصویب و ابلاغ نمود که این ظرفیت قانونی ایجاد شده توسط مجلس شورای اسلامی در دنیا اگر بی نظیر نباشد کم نظیر است.

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه قطعاً بهره مند شدن از این ظرفیت ارزشمند قانونی نیازمند ۳ شرط اساسی است، گفت: شرط نخست وظیفه ما تعاونگران است که باید خود را مجهز به ابزارها و دانش نوین مدیریتی کرده و با سازگاری با تحولات روز دنیا و با بومی سازی تجارب موفق جهانی از آنها بهره بگیریم. شرط دوم، تاکید بر تقویت فعالیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین است که این درخواست میلیون‌ها تعاونگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است؛ و سومین شرط، کاهش جدی دخالت‌های مراجع دولتی در امور جاری و مدیریتی تعاونی‌ها و واگذاری امور مردم به خود آنان است.

وی عنوان کرد: اتاق تعاون ایران در راستای تمهید پشتوانه نظری و ارتقای انباشت علمی گفتمان تعاون در ایران و در قالب این همایش و با همکاری مراکز دانشگاهی و پژوهشی، اندیشمندان و فعالان اقتصادی و در سطحی جهانی اقدام به انتشار فراخوان مقالات نمود.

وی گفت: در این راستا، بیش از ۲۲۰ مقاله از اندیشمندان و پژوهشگران دریافت شد که پس از بررسی توسط کمیته داوران، بالغ بر ۸۰ مقاله مورد تأیید قرار گرفت که نتایج این مقالات موید ظرفیت‌های بخش تعاون برای تحقق ماموریت‌های محوله در نظام برنامه ریزی کشور است.

وی تصریح کرد: بر اساس یافته‌های مطالعات علمی انجام گرفته در این همایش در کشور ما علی رغم اینکه که با ناترازی انرژی، آب و مسائل زیست محیطی و موضوع اشتغال پایدار و مولد مواجهیم که حل آنها قطعاً به تنهایی از سوی دولت امکان ندارد و شاید تنها و بهترین راه حل غلبه بر این ناترازیها استفاده بیشتر از حضور مردم و بکارگیری سرمایه‌های کوچک آنان که در تجمیع آن سرمایه‌های بسیار بزرگ و کارساز خواهند بود می‌باشد؛ ولی متأسفانه این امر راه گشا به طور جدی از سوی مسئولان مورد توجه واقع نشده است.

رئیس اتاق تعاون ایران در پایان ضمن گرامیداشت یاد و نام رئیس جمهور شهیدمان آیت اله رئیسی که اولین دوره این همایش با حضور وی برگزار شد، گفت: لازم می دانم از مساعدت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتحادیه جهانی تعاون ICA نمایندگان و روسای کمسیون‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر سازمان ملل در تهران که اتاق تعاون ایران را در برگزاری این همایش همراهی کردند تشکر و قدردانی نمایم؛ امید داریم برگزاری اینگونه همایش‌ها و نشست‌های علمی مرتبط منجر به استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی در حل مشکلات و رشد و توسعه اقتصاد کشور نیز موجب ارتباطات بیشتر تعاونگران کشور با تعاونی‌های دنیا و توسعه بازار محصولات تعاونی در سطح جهان باشد.