میدری: درآمد ۳۰ میلیونی با خانه در تهران یعنی نیاز به یارانه ندارید

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به برخی از ابهامات در حذف یارانه دهک‌های معیشتی جامعه در حال پاسخگویی به نمایندگان خانه ملت است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف یارانه دهک‌های معیشتی توضیح داد: خانوارهایی که از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند طبق محاسبات دقیق بوده است. به عنوان مثال، هر کس در تهران مالک خانه باشد و کل خانواده ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد جز ۳ دهک بالا محاسبه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اطلاعات ما اشتباه نیست، افزود: یک خانواده ۲ نفره که هر یک شاغل هستند و هر کدام ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند به لحاظ اجتماعی ما می‌گوئیم حذف یارانه آنها مشکل دارد.

وی ادامه داد: با محاسبه ۹۰ میلیون نفر جمعیت ایران در هر دهک ۹ میلیون نفر جمعیت وجود دارد. طبق برنامه ریزی انجام شده برای حذف ۳ دهک بالایی جامعه، باید ۲۷ میلیون نفر از لیست یارانه بگیران حذف شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کار محاسبات از ابتدا سال آغاز شده و پس از جنگ طرح حذف جمعیت ۳ دهک انتهای آغاز شده است، افزود: ماهانه ۳ میلیون نفر از لیست یارانه حذف می‌شوند و می‌توانیم این روند را ادامه دهیم تا به عدد ۲۷ میلیون نفر برسیم.

وی در توضیح بیشتر گفت: وقتی از ۳ دهک بالایی صحبت می‌شود در هر کشوری یک معنا دارد. ممکن است در کشور جز اقشار مرفه باشد ولی در ایران جز طبقه متوسط باشند.

میدری با اشاره به خودروهای شخصی ادامه داد: بر اساس آمار مرکز آمار ایران و نیروی انتظامی در ایران ۵۳ درصد مردم دارای خودرو بوده و ۴۷ درصد فاقد خودرو هستند. در بخش درآمدی هم همین قدر تفاوت وجود دارد که با لحاظ کردن این تفاوت‌ها یارانه برخی خانوار در حال حذف شدن است.