هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای انتقال معارف به نسل جوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان همدان که با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: بزرگداشت این مناسبت ملی فرصتی ارزشمند برای انتقال معارف و ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان و نوجوان است.

وی با اشاره به اهمیت آشنایی نسل آینده با رشادت‌های هشت سال دفاع مقدس و نیز حماسه ۱۲ روزه، افزود: این ایام بهترین زمان برای اجرای برنامه‌های اثرگذار، خلاقانه و الهام‌بخش است تا قهرمانان ایثار، فداکاری و شهادت بیش از گذشته به جامعه معرفی شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با تأکید بر مردمی بودن برنامه‌ها و پرهیز از موازی‌کاری میان دستگاه‌ها گفت: همه دستگاه‌ها باید با تقسیم کار دقیق و تقویت غنای فرهنگی رویدادها، زمینه‌ساز هم‌افزایی و انسجام اجتماعی شوند.

امرایی تجلیل از پیشکسوتان و خانواده‌های شهدا، روایت‌گری مستند و دقیق دفاع مقدس، حفظ وحدت و انسجام ملی و خدمتگزاری بیشتر به مردم را از مهم‌ترین اهداف گرامیداشت این هفته عنوان کرد.