۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

تداوم همکاری‌های بین‌المللی؛ گامی نو در ارتقای خدمات شهرداری تهران

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از امضای تفاهم‌نامه جدید میان این سازمان و دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به ضرورت‌های شناسایی‌شده در بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: تجربه این دوران به روشنی نشان داد که تقویت ناوگان خودرویی و ماشین‌آلات تخصصی در شرایط بحرانی، ضرورتی انکارناپذیر است. بر همین اساس، در ادامه همکاری‌های پیشین با UNDP برآن شدیم تا از پتانسیل این نهاد برای تجهیز و توسعه ناوگان ماشین‌آلات تخصصی خدمات شهری و آواربرداری استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه این مشارکت می‌تواند با استفاده از ظرفیت کمک‌های فرامرزی، بخشی از خلأهای موجود در حوزه ماشین‌آلات تخصصی را پر کرده و زمینه ارتقای توانمندی عملیاتی شهرداری تهران را فراهم آورد، افزود: همکاری‌های بین‌المللی نه تنها در تأمین تجهیزات نوین، بلکه در انتقال دانش فنی، ارائه مشاوره‌های تخصصی و آموزش‌های کاربردی نیز نقشی تعیین‌کننده دارد. بهره‌مندی از این قابلیت‌ها موجب ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان تهرانی خواهد شد و در مواقع بحرانی همچون حوادث طبیعی، جنگ و آواربرداری، سرعت و کیفیت واکنش سازمان پسماند به عنوان دستگاه متولی در شهرداری تهران را افزایش می‌دهد.

قضاتلو در پایان تأکید کرد: این هم‌افزایی یک فرصت ارزشمند برای شهرداری تهران است تا با تکیه بر تجربیات موفق سایر کشورها و توان فراملی، کیفیت خدمات شهری را ارتقا داده و گام‌های مؤثری در مسیر توسعه پایدار شهری بردارد.

