آنونس رسمی «ناتوردشت» رونمایی شد

در آستانه اکران عمومی فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی، از نخستین آنونس رسمی این اثر که ساخت آن برعهده سیدعلی نوروزیان است، رونمایی شد.

«ناتوردشت» که یک درام ملتهب اجتماعی را در فضایی متفاوت و بر اساس یک داستان واقعی روایت می‌کند؛ از فردا چهارشنبه ۱۲ شهریور اکران رسمی خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز می‌کند.

هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، با حضور افتخاری سعید آقاخانی و هنرمندی علی مصفا ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل می‌دهند.

«ناتورِدشت» بر اساس یک پرونده واقعی درباره گم شدن یسنا دختر ۴ ساله اهل کلاله استان گلستان روایت می‌شود …

سایر عوامل «ناتوردشت» عبارتند از جانشین تهیه و مدیر تولید: حسین رامه، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: بهنام راهنمایی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، تدوین: حمید نجفی راد، مدیر صدابرداری: داریوش صادق پور، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، آهنگساز: حامد ثابت، طراح صحنه: حسین کرمی، طراح لباس: آزاده قوام، طراح گریم: محمود دهقانی، جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیگ، جلوه‌های ویژه بصری: تهمینه اذکاری، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، دستیار تهیه و مدیر اداری: ریحانه حیدری، مدیر حسابداری: سید رضا حسینی، منشی صحنه: سعیده دلیریان، عکاس: امیرحسین غضنفری، مستند ساز پشت صحنه: رضا وفا، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: زهرا دمزآبادی، محصول سازمان سینمایی سوره.