به گزارش خبرنگار مهر، علی ابرازه ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به شاخص تخت بیمارستانی استان قم اظهار کرد: این شاخص پیش‌تر ۱.۳ تخت به ازای هر یک‌هزار نفر بود، در حالی‌که میانگین کشوری دو تخت است.

وی افزود: با راه‌اندازی بیمارستان‌های خاتم، نور و مادر طی سه سال آینده، این شاخص به ۲.۷ خواهد رسید که دستاورد مهمی برای قم محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اولویت‌های درمانی استان را ایجاد مرکز تخصصی سوختگی و توسعه خدمات روانپزشکی دانست و گفت: بیماران سوختگی بالای ۳۰ درصد هم‌اکنون ناگزیر به اعزام به تهران یا اصفهان هستند، اما با تجهیز بیمارستان فرقانی این مشکل رفع خواهد شد.

وی افزود: در حوزه روانپزشکی نیز در گام نخست بخش ۳۶ تختخوابی در قم راه‌اندازی می‌شود و احداث بیمارستان مستقل روانپزشکی در دستور کار قرار دارد.

ابرازه همچنین به کمبود تخت بیمارستانی ویژه کودکان اشاره کرد و گفت: بیمارستان حضرت معصومه (س) با ظرفیت ۱۴۰ تخت پاسخگوی جمعیت استان نیست.

وی از احداث بیمارستان ۲۱۰ تختخوابی کودکان خبر داد و افزود: این پروژه تاکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با جذب منابع مالی ۱۲۰ میلیارد تومانی در سال گذشته و پیش‌بینی ۵۰۰ میلیارد تومان برای سال جاری، طی سه سال آینده تکمیل خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه به توسعه ناوگان اورژانس استان پرداخت و گفت: فرسودگی آمبولانس‌ها موجب شده بود زمان رسیدن بر بالین بیماران بیش از ۱۲ دقیقه باشد، در حالی که استاندارد کشوری هشت دقیقه است.

افزودن ۲۰ دستگاه جدید به ناوگان اورژانس قم تا پایان امسال

وی افزود: طی یک سال گذشته ۵۸ دستگاه آمبولانس توسط خیرین، دو دستگاه از سوی وزارت بهداشت و ۱۵ دستگاه بازسازی‌شده وارد چرخه خدمت شد و با همکاری سازمان مدیریت بحران و خیرین تا پایان سال ۲۰ دستگاه جدید دیگر به ناوگان اورژانس افزوده خواهد شد.

وی کمبود پایگاه‌های سلامت را از دیگر چالش‌های حوزه بهداشت دانست و گفت: قم در حال حاضر ۸۸ پایگاه سلامت دارد، در حالی‌که این تعداد باید به ۱۴۵ پایگاه برسد.

ابرازه با اشاره به استیجاری بودن بیش از نیمی از این مراکز و فرسودگی بسیاری از آن‌ها تصریح کرد: این وضعیت کیفیت خدمات را تحت‌تأثیر قرار داده است.

ابرازه با بیان اینکه قم در شاخص‌های مرگ‌ومیر مادران باردار و کودکان زیر پنج سال وضعیت مطلوبی دارد، گفت: در حوزه بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت، چاقی و فشار خون نیازمند اصلاح سبک زندگی هستیم.

وی افزود: ۷۵ درصد سلامت مردم وابسته به سبک زندگی است و مصرف نمک دریا و محصولات شبه‌علمی تهدیدی جدی برای جامعه محسوب می‌شود که باید با آموزش و اطلاع‌رسانی مداوم از آن پیشگیری کرد.

وی همچنین از توسعه آموزش و پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد و گفت: امسال هشت رشته جدید به مجموعه افزوده شده و سال تحصیلی جدید با حضور سه هزار دانشجو آغاز خواهد شد.

وی احداث دانشکده پزشکی و مجتمع کلاس‌های آموزشی را از برنامه‌های در دست اقدام دانست و افزود: مراکز تحقیقاتی بیمارستانی نیز با هدف همسویی تولید علم و ارائه خدمات فعال‌تر شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص وضعیت پرستاران استان اظهار کرد: در گذشته معوقات پرستاران تا ۱۷ ماه به طول می‌انجامید، اما این رقم به حدود چهار ماه کاهش یافته است.

وی گفت: شورای پرستاری دانشگاه زیر نظر مستقیم ریاست فعالیت می‌کند تا مطالبات این قشر پیگیری شود.

ابرازه، ابراز کرد: طی ۹ ماه گذشته حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از معوقات پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه بهداشت و درمان قم پرداخت شده است.

دانشگاه علوم پزشکی قم یک همت از بیمه‌ها طلبکار است

وی افزود: دانشگاه در حال حاضر یک همت از بیمه‌ها طلبکار است که ۵۰۰ میلیارد تومان از بیمه تأمین اجتماعی و ۵۰۰ میلیارد تومان از بیمه سلامت است.

ابرازه همچنین کاهش نرخ سزارین در قم را یکی از موفقیت‌های حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: این استان امسال رتبه نخست کشور را در کاهش زایمان سزارین کسب کرده است.

وی با اشاره به رشد جمعیت در شهرک پردیسان گفت: این منطقه با کمبود جدی مراکز جامع خدمات سلامت و پایگاه‌های بهداشتی مواجه است و بر اساس استاندارد باید پنج پایگاه سلامت و دو مرکز جامع خدمات سلامت در آن احداث شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: توسعه زیرساخت‌های درمانی، آموزشی و پژوهشی در کنار ساماندهی خدمات بهداشتی و ارتقای شاخص‌های سلامت، این استان را در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های اصلی درمانی کشور قرار داده است.