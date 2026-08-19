به گزارش خبرگزاری مهر، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با مشارکت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» را به دبیری اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین، ویژه اعضای کتابخانه‌های عمومی و مساجد برگزار می‌کند.

این طرح با هدف توسعه فرهنگ مطالعه، تقویت ارتباط میان کتابخانه‌های عمومی و مساجد و فراهم کردن زمینه دسترسی گروه‌های مختلف سنی به منابع مطالعاتی، همزمان با روز جهانی مسجد به اجرا درمی‌آید. در قالب لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه»، کودکان ۷ تا ۱۱ سال با محوریت داستان‌های اخلاقی، تاریخی و علمی ساده و نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال با محوریت رمان‌های آموزنده، زندگی‌نامه شخصیت‌ها و کتاب‌های علمی ـ تجربی، به مطالعه و کتابخوانی دعوت می‌شوند.

لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» در مرداد و شهریور ۱۴۰۵ ویژه اعضای کتابخانه‌های عمومی و مساجد اجرا خواهد شد.