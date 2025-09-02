آغاز به کار جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل در میناب

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه با حضور محمد رادمهر معاون استاندار هرمزگان و فرماندار ویژه میناب یازدهمین دوره جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل میناب در بوستان ملت شهر میناب با شعار توسعه صنایع تبدیلی و گردشگری کار خود را آغاز کرد.

این جشنواره با شعار توسعه صنایع تبدیلی، تولیدات خانگی و گردشگری با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و صنایع دستی شهرستان میناب آغاز شده و تا سیزدهم شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

در این نمایشگاه که در قالب ۵۲ غرفه برپا شده است، انواع محصولات کشاورزی شهرستان، به ویژه انبه و یاسمین گل، فرآورده‌های جانبی، صنایع دستی و تولیدات زنان روستایی به نمایش گذاشته شده است.

شرکت‌کنندگانی از شهرستان میناب، استان هرمزگان و سایر استان‌های کشور در این نمایشگاه حضور دارند.

جشنواره انبه و یاسمین گل میناب، علاوه بر نمایشگاه، شامل برنامه‌های فرهنگی و آئینی متنوعی نیز است که در طول برگزاری جشنواره برای بازدیدکنندگان اجرا خواهد شد.