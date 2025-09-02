جزئیات رپرتوار کنسرت حمید حامی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، تمرینهای ارکستر «نوای آفتاب» برای اجرای کنسرت بزرگ حمید حامی در تالار وزارت کشور ادامه دارد و قطعات منتخب این اجرا اعلام شد.
حمید حامی در این کنسرت مجموعهای از آثار شاخص خود از جمله «یاد من باش»، «فقط نگاه میکنم»، «لیلای من کو»، «پرستش»، «سیاه و سپید»، «تماشایی»، «دلم گرفت»، «غزل»، «نارنج و ترنج»، «سفر»، «همگریه»، «ستاره»، «شک»، «زمستون»، «ماهی دلتنگ» و «موندنی» را با همراهی ارکستر «نوای آفتاب» روی صحنه خواهد برد.
این کنسرت روز چهاردهم شهریور ۱۴۰۴ در تالار بزرگ وزارت کشور و در ۲ سانس ۱۹ و ۲۲ برگزار میشود.
امین سالمی بهعنوان رهبر ارکستر، داریوش حجازی بهعنوان کنسرتمایستر، و جابر ماجدی بهعنوان مدیر ارکستر در این برنامه حضور دارند. تنظیم قطعات نیز توسط امین سالمی و سلمان صفاریان انجام شده است.
مجری طرح این کنسرت سولماز فرخمنش (نوای آفتاب مهر) و تهیهکننده آن محدثه خانزادی (پویا تصویر آینده خلاق) است.
تمرینات این گروه تا پایان هفته جاری در استودیو باکس باغ کتاب ادامه خواهد داشت.
علاقهمندان میتوانند بلیت این کنسرت را از طریق سایت ملوتیک تهیه کنند.
نظر شما