به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، کنسرت پیشروی حمید حامی که روز جمعه ۱۴ شهریور برگزار میشود شامل ۱۶ قطعه منتخب از آثار منتشر شده وی در سالهای اخیر است.
رهبر ارکستر «نوای آفتاب» امین سالمی است و داریوش حجازی به عنوان کنسرتمایستر همراهی ارکستر را برعهده دارد.
تنظیم قطعات این اجرا با همکاری امین سالمی و سلمان صفاریان انجام شده و مجری طرح آن سولماز فرخمنش از طرف موسسه «نوای آفتاب مهر» و مدیر ارکستر جابر ماجدی است. تهیهکنندگی کنسرت نیز بر عهده موسسه «پویا تصویر آینده خلاق» قرار دارد.
این برنامه در تالار همایشهای وزارت کشور و در ۲ سانس روی صحنه میرود.
علاقهمندان برای حضور در این کنسرت میتوانند از اول شهریور، بلیتهای خود را از طریق سایت «ملوتیک» تهیه کنند.
نظر شما