برگزاری کنسرت حامی با یاد بابک و بامداد بیات؛ مهتاب با شب راه نیومد

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت حمید حامی با ارکستر «نوای آفتاب» به رهبری امین سالمی، جمعه ۱۴ شهریور در ۲ سانس ۱۹ و ۲۲ در تالار وزارت کشور برگزار شد. وی در این کنسرت، منتخبی از قطعات خاطره‌انگیز قدیمی و قطعات جدید خود را اجرا کرد و آهنگ‌هایی را نیز با یادی از زنده‌یادان بابک بیات، ناصر چشم‌آذر و افشین یداللهی برای مخاطبانش خواند.

در این اجرا، گروه‌های بادی چوبی، بادی برنجی، زهی و گروه همخوانان از طرف ارکستر «نوای آفتاب» و اعضای گروه پاپ از سوی حمید حامی حضور داشتند.

حمید حامی که با تاخیر سی دقیقه‌ای روی صحنه آمد، با خوشامدگویی به مخاطبانش گفت: قرار است کمتر حرف بزنم و فقط بخوانم.

سپس از حاضران در سالن خواست که به افتخار نوازنده‌ها و رهبر ارکستر کف بزنند.

پس از اجرای قطعه اول، حامی بیان کرد که قرار نبود پاپی باشیم اما انگار مجبوریم و سپس به شوخی خطاب به امین سالمی رهبر ارکستر گفت؛ «می‌خواهی همین قطعه را با پیانو بخوانم!»

وی افزود: قطعه اولی که اجرا شد، «سفر» به آهنگسازی بابک زرین بود که خودش هم اینجا حضور دارد. قطعه دوم، «یاد من باش» از یغما گلرویی بود که با همراهی ارکستر زهی و پیانو اجرا شد.

حامی در ادامه از حاضران خواست او را در خواندن قطعه «زمستان» به آهنگسازی خودش و با ترانه‌ای از بابک صحرایی، همراهی کنند. این قطعه با همراهی گروه کر و حاضران در سالن اجرا شد.

سپس حامی به درخواست‌های مخاطبانش، دست رد زد و اعلام کرد که برخی از قطعات را در سانس دوم اجرا می‌کند. همچنین بیان کرد که به دلیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که اتفاق افتاد، کمی دچار فراموشی شده است!

سپس قطعه «تماشایی» را با شعری از بابک صحرایی که به نوعی به ایران و وطن اشاره دارد، اجرا کرد.

حامی در ادامه از مخاطبانی که آهنگ «پرستش» را درخواست کرده بودند، خواست تا آن را با همراهی‌اش بخوانند. ترانه‌سرای این قطعه زنده‌یاد افشین یداللهی است که این قطعه به یاد این شاعر اجرا شد.

در ادامه حاضران، آهنگ «گل مینا» را درخواست کردند که حامی گفت: نمی‌توانیم این قطعه را بخوانیم اما امیدواریم در اجراهای کوچکی که در مهرماه داریم، بتوانم آن را بخوانم.

«ماهی دلتنگ» با ترانه‌ای از پرویز مقصدی، قطعه بعدی بود که اجرا شد.

حامی در ادامه کنسرت، گفت: اولین کاری که از زنده‌یاد بابک بیات تقدیم می‌کنم، قطعه «هم‌گریه» است و خواندنش بسیار سخت است و از شما می‌خواهم با من همراهی کنید. ترانه‌سرای این قطعه، بابک صحرایی است و تنظیم این آهنگ را بامداد بیات که چند هفته پیش او را از دست دادیم، انجام داده است.

همراهی مخاطبان در این آهنگ فضایی احساساتی برای حامی رقم زد؛

«مهتاب با شب راه نیومد/ خزون که کوتاه نیومد

چشمات که بارونی شدن/ ابرا که زندونی شدن ...»

حامی پس از این قطعه پراحساس که با همراهی مخاطبان اجرا شد، گفت: در ادامه «ستاره» را می‌خوانم که آن را سال ۸۲ خواندم و تنظیمش را بهرام دهقانیار انجام داده است که متاسفانه همکاری دیگری با هم نداشتیم.

حامی و امین سالمی در ادامه برای دقایقی استراحت صحنه را ترک کردند و ارکستر به اجرای آهنگ های بی‌کلام پرداخت.

حمید حامی خواننده‌ای است که واقعاً خوانندگی می‌کند؛ نه پلی‌بک می‌خواند، نه از نرم‌افزارهای کوک همزمان مانند اتوتیون بهره می‌گیرد و نه در اجراهای زنده تقلب می‌کند. افزون بر این، سواد موسیقایی دارد و آهنگسازی هم کرده است. این خواننده صدایی خاص و توانمندی اجرای بالایی روی صحنه دارد و ترکیب این ویژگی‌ها، او را متفاوت کرده است.

پس از پنج دقیقه، حمید حامی روی صحنه آمد و قطعه «لیلای من کو» و «فقط نگاه می‌کنم» را اجرا کرد. سپس قطعه «دلم گرفت» را برای مخاطبان خواند.

حامی درباره اولین اجرای این آهنگ گفت: آهنگ «دلم گرفت» را دوم اردیبهشت سال ۱۳۸۰ ساعت ۹:۳۰ صبح خواندم.

«دلم گرفت» تیتراژ فیلم «سام و نرگس» بود که سبب شد این خواننده با این ترانه در ابتدای دهه هشتاد شناخته شود.

قطعه بعدی، «شک» با ترانه‌ای از فریماه حسینی بود که بخش‌هایی از این آهنگ توسط عادل فلاح که نوازنده پیانو است، خوانده شد.

حامی در این کنسرت قبل یا بعد از هر قطعه که اجرا می‌کرد، درباره ترانه‌اش صحبت می‌کرد. وی قبل از اجرای قطعه «غزل» گفت: «غزل» به آهنگسازی زنده‌یاد ناصر چشم آذر است که ۲۲ سال از اولین اجرای آن می‌گذرد. از همه خواهش می‌کنم دیگر سیس عقاب نگیرید (این جملات به گفته حامی، چیزهایی است که از دهه هفتادی و هشتادی‌ها یاد گرفته است!) و من را در خواندن این آهنگ همراهی کنید.

وی پس از اجرای «غزل» عنوان کرد: تأسف آور است که ما در موسیقی هیچی نشدیم اما دوستان جوانی که وارد موسیقی شدند بسیار هنرمند هستند و حضورشان بسیار باعث افتخار است. مراد منصوری خواننده خوب کشورمان در سالن هستند.

حامی سپس خطاب به بابک زرین، از او درخواست کرد تا ترانه‌ «وقتشه سکوت انتظار رو بشکنیم وقتشه ...» را برای اجرا به او بدهد.

وی در ادامه به صورت بداهه و بدون اجرای ارکستر به اجرای بخش‌هایی از این ترانه پرداخت و ابراز امیدواری کرد که اجازه دهند این آهنگ را به زودی اجرا کند.

حامی گفت: بعد از جنگ، با این آهنگ خیلی گریه کردم و دوست دارم آن را اجرا کنم.

سپس با اعلام حامی قرار شد ترانه «نارنج و ترنج» اجرا شود. وی با خنده گفت: مادرم در نمک آبرود زندگی می‌کند و برایم نارنج فرستاده! اصولاً آثار شاد ندارم و سعی می‌کنم با این شیرین‌کاری‌ها کمی فضای کنسرت را شاد کنم. آهنگ «نارنج و ترنج» را به مادرم و همه مادران ایرانی تقدیم می‌کنم.

قطعه موسیقی «نارنج و ترنج» از آثار ششمین آلبوم و قطعه «شک» که در ادامه اجرا شد از قطعات هفتمین آلبوم حامی با همین نام است. در بخش بعدی ترانه «سوگند» اجرا شد.

حامی بعد از این قطعه، بیان کرد: با تمام انتقادها، دشمنی‌ها و اتفاقاتی که در این سرزمین افتاده، به لطف پروردگار و شما روی صحنه هستیم و از طرف ارکستر و نوازنده‌ها از شما تشکر می‌کنم.

قطعه «ماندنی» به عنوان ترانه آخر این کنسرت اجرا شد که ساخته عادل فلاح است و او در بخش‌هایی از این ترانه، خوانندگی کرد.

تیم اجرایی کنسرت حامی عبارتند از مدیر برنامه های گروه حامی: یاشار درفشه، مدیر ارکستر نوای آفتاب: جابر ماجدی، روابط عمومی و امور رسانه: زهره سعیدی، مجری طرح: سولماز فرخ منش (نوای آفتاب مهر)، امور صدا: حمیدرضا آداب، مدیر اجرایی: مریم پناهی، مدیر تولید: امیر حسین حیدری و تهیه کننده: محدثه ولی خانزادی (پویا تصویر آینده خلاق).

اعضای ارکستر متشکل هستند از نوازنده‌های ویولن: داریوش حجازی، عرفان شریف‌زاده، نگین سماعی، آرش مسلمی، آریا احتشامی، حسام حسینی، علیرضا چهره‌تاش، هدیه حجازی، امیرعلی حاجی فتحعلی، علی تفضلی و غزاله صحرانورد، نوازنده ویولا: آریان زمانی، فرگل ساکت، الهام آقابابایی و آرش گنجه، نوازنده کلارینت: علی اصغر شمس آبادی، نوازنده ویلن‌سل: سوگل شیری، نیکی صبوری و غزل شیرزادی، نوازنده کنترباس: پروانه انارکی، نوازنده پیانو: عادل فلاح و سعید کیوان‌داریان، نوازنده فلوت: لیدا باقری و مرتضی محمدی، نوازنده ابوا: نسیم کیانی و سلمان صفاریان، هارمونیکا: محسن مهاجر، هورن: لیلا بازغی و طاها مختاری، پرکاشن: شهرام افتخاری و کوروش حجازی، ترومپت: امیررضا صالحی و سیدعلی مکی، ترومبون: مهدی اردمه، درامز: فرزان فولادی، گیتار: آیدین کشیشی، گیتار باس: مجید برومند، گروه همخوان: شهرزاد اصلانی، بهاره حق‌دوست، آرتمیس محمدی و حامد جاودان‌نژاد.