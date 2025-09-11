https://mehrnews.com/x38VC4 ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۹ کد خبر 6577762 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۹ انحصار سلاح در دست دولت لبنان به منزله نقض قوانین طائف است + فیلم محمد رضا مرادی در نشست بین المللی «خلع سلاح حزب الله و آینده لبنان» گفت: هرگونه صحبت درباره انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید از استراتژی جامع دفاعی برخوردار باشد. کد خبر 6577762 کپی شد مطالب مرتبط خلع سلاح «حزب الله» قابلیت اجرایی ندارد؛ مقاومت، ضامن امنیت لبنان همراهی «جوزف عون» با آمریکا در مقابل حزبالله؛ مقاومت در اوج آمادگی برچسبها لبنان حزب الله لبنان ارتش لبنان رژیم صهیونیستی جوزف عون
