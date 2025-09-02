به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسیه در ادامه تقویت همکاریهای انرژی با چین، عرضه گاز از با خط لوله موجود «قدرت سیبری» را افزایش داده و تفاهمنامهای الزامآور برای ساخت خط لوله جدید «نیروی سیبری ۲» امضا کرده است؛ اقدامی که با هدف جبران کاهش سهم بازار اروپا و تثبیت جایگاه روسیه در شرق آسیا انجام میشود.
الکسی میلر، مدیرعامل شرکت دولتی گازپروم، روز سهشنبه (۱۱ شهریور) اعلام کرد که ظرفیت انتقال گاز با خط لوله «نیروی سیبری» از سالانه ۳۸ میلیارد مترمکعب به ۴۴ میلیارد مترمکعب رسیده است.
خط لوله نیروی سیبری از منطقه سیبری شرقی به چین امتداد دارد و بخشی از قرارداد ۳۰ ساله به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار است که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده است.
مدیرعامل گازپروم همچنین از امضای تفاهمنامهای برای ساخت خط لوله «نیروی سیبری ۲» خبر داد؛ پروژهای که قرار است سالانه ۵۰ میلیارد مترمکعب گاز را از میدانهای گازی «بوواننکوو» و «خاراساوی» در منطقه «یامال»، از طریق مغولستان، به چین منتقل کند.
میلر تأکید کرد که خط لوله «نیروی سیبری ۲»، بزرگترین و پرهزینهترین پروژه گازی جهان خواهد بود.
به گفته وی، قیمت گاز صادراتی به چین بهدلیل مسافت طولانی و شرایط جغرافیایی مسیر، کمتر از قیمتهای دریافتی از خریداران اروپایی خواهد بود.
مدیرعامل گازپروم افزود: درباره قیمت گاز تحویلی با خط لوله «نیروی سیبری ۲» بهطور جداگانه مذاکره خواهد شد.
این توافق پس از دیدار ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، با شیء جینپینگ، رئیسجمهوری چین و اوخناگین خورلسوخ، رئیسجمهوری مغولستان در پکن حاصل شده است. در این دیدار، بیش از ۲۰ سند همکاری دوجانبه در حوزههای مختلف از جمله انرژی امضا شد.
میلر همچنین اعلام کرد که توافقی برای افزایش عرضه گاز از طریق مسیر شرق دور، از سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب به ۱۲ میلیارد مترمکعب حاصل شده است. این مسیر از جزیره ساخالین در شرق روسیه به چین امتداد دارد و قرار است تا سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ به بهرهبرداری کامل برسد.
با وجود این افزایشها، صادرات گاز روسیه به چین هنوز فاصله زیادی با رکورد صادرات به اروپا دارد.
روسیه در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ میلادی سالانه ۱۷۷ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا صادر میکرد، این رقم اکنون به ۱۸ درصد از واردات اروپا رسیده است، در حالی که سهم نفت روسیه در واردات این اتحادیه از حدود ۳۰ درصد به ۳ درصد رسیده است.
اتحادیه اروپا اعلام کرده که قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ بهطور کامل از انرژی روسیه صرف نظر کند.
نظر شما