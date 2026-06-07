روسیه عرضه گاز به صربستان را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دوبراوکا جدوویچ هاندانوویچ اعلام کرد که صربستان قرارداد تأمین گاز بیشتر از گازپروم را سه ماه (تا اواخر سپتامبر) تمدید کرده است.
خبرگزاری دولتی تانجوگ اعلام کرد که وزیر انرژی صربستان پس از دیدار با الکسی میلر، رئیس هیئتمدیره شرکت گازپروم روسیه، در سنپترزبورگ، تمدید قرارداد عرضه گاز را تا سه ماه پس از ۳۰ ژوئن (نهم تیر)، تأیید کرده است.
هاندانوویچ گفت: این اقدام برای کشور، شهروندان و اقتصاد ما اهمیت دارد؛ زیرا مقدار گاز دریافتی انعطافپذیر است و عرضهای پایدار و بسیار مقرونبهصرفه دارد.
صربستان در ماه مارس قرارداد گازی خود را با روسیه سه ماه دیگر تمدید کرده بود.
واردات گاز روسیه تا ۹۰درصد از نیاز صربستان را تأمین میکند، هرچند بلگراد به دنبال تنوعبخشی به منابع تأمین انرژی و واردات گاز از آذربایجان و گاز طبیعی مایعشده (الانجی) از پایانههای یونان بوده است.
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