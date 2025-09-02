به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شی جینپینگ و ولادیمیر پوتین، به ترتیب رئیس جمهور چین و روسیه در جریان مذاکرات جامع در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین، بیش از ۲۰ سند همکاری دوجانبه در حوزههای مختلف از جمله انرژی به امضا رساندند.
رویترز نوشت که «گازپروم» غول نفت و گاز روسیه با افزایش جزئی عرضه گاز به چین از طریق خط لوله فعلی موافقت و به منظور احداث خط لوله بزرگ «پاور آو سیبری / قدرت سیبری ۲» با قیمتی پایینتر از آنچه خریداران اروپایی میپردازند، یادداشت تفاهم امضا کرده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که روسیه بهدنبال توسعه روابط خود با چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری خود است زیرا به ادعای رویترز، پس از حمله مسکو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، تحریمهای اروپا باعث شد تا روسیه سهم خود در بازار قاره سبز را به طور چشمگیری از دست بدهد.
رویترز ماه گذشته گزارش داد که بهدلیل عدم پیشرفت چشمگیر در مذاکرات مسکو و پکن بر سر احداث خط لوله جدید انتقال گاز، چین بهدنبال خرید گاز بیشتری از روسیه از طریق خط لوله فعلی است.
الکسی میلر، مدیرعامل شرکت دولتی گازپروم روسیه گفته است که این شرکت برای افزایش عرضه گاز از طریق خط لوله فعلی (پاور آو سیبری) که از شرق سیبری تا چین امتداد دارد، با پکن به توافق رسیده است. طبق این توافق، عرضه گاز از ۳۸ به ۴۴ میلیارد متر مکعب در سال افزایش خواهد یافت.
میلر اضافه کرد که چین و روسیه همچنین بر سر ساخت خط لوله «پاور آو سیبری ۲» توافق کردهاند؛ مسیری که قادر به انتقال سالانه ۵۰ میلیارد متر مکعب گاز به چین از طریق مغولستان است.
توافق مشارکت جامع «نامحدود» بین چین و روسیه که اولی بزرگترین مصرفکننده انرژی جهان و دومین بزرگترین تولیدکننده منابع طبیعی هستند، از زمان اعمال تحریمهای غرب علیه مسکو به دلیل حمله به کییف، به تقویت روابط این دو کشور منجر شده است.
