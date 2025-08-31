مذاکرات چین برای دریافت گاز روسیه از مسیر قدیمی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، پیش‌بینی می‌شود موضوع انرژی در دستور کار دیدار آتی ولادیمیر پوتین و شیء جین پینگ، رؤسای جمهور روسیه و چین قرار داشته باشد. با این حال، منابع آگاه گفتند که بعید است در طول این سفر، پیشرفتی در پروژه خط لوله ۱۳.۶ میلیارد دلاری «قدرت سیبری ۲» برای تأمین ۵۰ میلیارد متر مکعب گاز به شمال غربی چین حاصل شود. در عوض، چین در حال بررسی افزایش خرید گاز از خط لوله فعلی «قدرت سیبری ۱» است.

روسیه که بازارهای اروپایی را به دلیل تحریم‌های غرب بر سر جنگ اوکراین از دست داده، برای گسترش صادرات نفت و گاز به آسیا تلاش می‌کند. این کشور بیش از ۵۰ سال است که از غرب سیبری به اروپا گاز عرضه می‌کند. این منطقه پیش از این، ۱۸۰ میلیارد متر مکعب در سال معادل ۴۰ درصد از نیازهای گاز اروپا را تأمین می‌کرد و سالانه تا ۹۰ میلیارد دلار برای مسکو درآمد تولید می‌کرد.

روسیه در سال ۲۰۱۹، از طریق خط لوله «قدرت سیبری ۱»، تحویل گاز به چین را از شرق سیبری آغاز کرد.

مناطق تولیدی غرب و شرق سیبری هنوز به هم متصل نیستند و مسکو امیدوار است با ساخت خط لوله «قدرت سیبری ۲»، گاز را از غرب سیبری به چین منتقل کند.

گازپروم در ابتدا این خط لوله را طراحی کرد تا چین و اتحادیه اروپا را برای گاز از این میادین به رقابت وادارد. اما این پروژه پس از آنکه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ در واکنش به جنگ در اوکراین، بیشتر واردات گاز روسیه را متوقف کرد، برای مسکو اهمیت بیشتری پیدا کرد.

با این حال، مسکو و پکن طی بیش از یک دهه مذاکره، هنوز نتوانسته‌اند در مورد قیمت گاز و بودجه خط لوله به توافق برسند.

تاتیانا میترووا از مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا گفت: افزایش تولید گاز داخلی چین و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، تقاضای این کشور را برای انرژی کاهش داده است، اما ریسک‌های ژئوپلیتیکی مانند تحریم‌ها، واردات درون سرزمینی از روسیه را جذاب‌تر می‌کند.

یک منبع صنعتی مستقر در پکن گفت: گازپروم و شرکت ملی نفت چین سرگرم مذاکره برای افزایش عرضه از طریق خط لوله «قدرت سیبری ۱» به میزان سالانه ۶ میلیارد متر مکعب از سال ۲۰۳۱ هستند.

طبق محاسبات رویترز، این عرضه جدید بر اساس قیمت گاز ۲۵۰ دلار برای هر هزار متر مکعب، می‌تواند سالانه ۱.۵ میلیارد دلار برای گازپروم درآمد داشته باشد.

یک منبع صنعتی دیگر مستقر در پکن که در این مطالعات مشارکت دارد، گفت: شرکت انحصاری زیرساخت‌های دولتی چین (PipeChina)، مطالعه‌ای را برای گسترش شبکه داخلی خود آغاز کرده است تا برای دریافت گاز بیشتر از طریق خط لوله «قدرت سیبری ۱» آماده شود. این مقام اجرایی افزود: ساخت و ساز می‌تواند در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ آغاز شود.

سرگی ساناکویف، رئیس مرکز تحقیقات آسیا-اقیانوسیه در مسکو که در مذاکرات روسیه و چین در مورد انرژی مشارکت داشته است، گفت: روسیه و چین در حال مذاکره برای افزایش جریان گاز از طریق «قدرت سیبری ۱» به ۴۵ میلیارد متر مکعب هستند.

گازپروم اعلام کرده است که این خط لوله می‌تواند بیشتر از ۳۸ میلیارد متر مکعب گاز که ظرفیت اسمی این خط لوله است، گاز پمپاژ کند.

بر اساس گزارش رویترز، ساناکویف گفت: این به معنای کنار گذاشتن «قدرت سیبری ۲» نیست.

روسیه همچنین قرار است از سال ۲۰۲۷، از طریق خط لوله‌ای از جزیره ساخالین در اقیانوس آرام، گاز مورد نیاز چین را تأمین کند. این برنامه‌ها عرضه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز در سال را پیش‌بینی می‌کنند.